Рейтинг автомобільних шин для впевненої їзди в дощ

Автомобілі під дощем. Колаж: Новини.LIVE

За даними Федерального управління автомобільних доріг США, близько 21% усіх автомобільних аварій безпосередньо пов'язані з погодними умовами. При цьому 70% таких дорожньо-транспортних пригод стаються на мокрому покритті, а 46% — безпосередньо під час опадів. Для збереження контролю над машиною важливо підібрати правильні покришки. Провідні виробники пропонують ефективні рішення в різних класах, які суттєво підвищують зчеплення з дорогою в негоду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Спортивні всесезонки

Високопродуктивна німецька модель Continental ExtremeContact DWS06 Plus створена для потужних седанів, купе та кросоверів. Ця покришка отримала фірмову технологію SportPlus з широкими поздовжніми канавками та унікальними ламелями для швидкого відведення води. Модель демонструє зразкову стабільність, високий рівень бокового зчеплення в поворотах та одні з найкоротших гальмівних дистанцій на мокрому асфальті. Для зручності водія на протектор нанесено спеціальні індикатори оцінки залишку глибини малюнка, а заводська гарантія на знос становить 80 000 км.

Головним конкурентом у цьому класі виступає перевірена часом модель Michelin Pilot Sport All Season 4, яка підходить для цілорічного використання. Хоча за рівнем бокової стійкості у дощ вона мінімально поступається німецькому аналогу, її показники гальмування на вогкому покритті є одними з найкращих у категорії. Покришка забезпечує швидкі та точні реакції на поворот керма та має гарантію на 72 000 км.

Бюджетною американською альтернативою є Cooper Cobra Instinct, яка завдяки додаванню соєвої оливи в каучукову суміш зберігає еластичність за низьких температур та ефективно евакуює воду з плями контакту.

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Літні лідери

Багаторічним лідером багатьох порівняльних тестів залишається модель Michelin Pilot Sport 4S, яка перевершує будь-які всесезонні варіанти за чіткістю керування під зливою. Вона дозволяє водієві впевнено рухатися на межі можливостей автомобіля, пропонуючи короткий гальмівний шлях, високу плавність ходу та зразковий акустичний комфорт.

Японська модель Bridgestone Potenza Sport робить ставку на використання дуже м'якого складу гумової суміші. Такий інженерний підхід дозволив досягти найвищого в класі поперечного зчеплення на залитому водою асфальті та чудової стійкості до аквапланування.

Своєю чергою Continental ExtremeContact Sport 02 пропонує водіям більш передбачувану та природну поведінку машини на мокрій трасі. Ця шина відрізняється тривалим терміном служби, низьким рівнем шуму під час руху по магістралі та має чіткі індикатори контролю стану протектора.

Будь-яка погода

Особливу категорію складають всепогодні покришки зі спеціальним зимовим маркуванням у вигляді трипікової вершини зі сніжинкою. Популярна модель Michelin CrossClimate 2 має оригінальний спрямований малюнок протектора, який однаково ефективно працює під час сильного дощу та на засніженому покритті. Фірмова технологія придушення шумів PIANO забезпечує тишу в салоні, а високий опір акваплануванню робить поїздки максимально безпечними. Гарантійний ресурс цього варіанта зафіксовано на позначці 96 000 км.

Прямим технологічним конкурентом є модель Goodyear Assurance WeatherReady2, яка пропонує схожий спрямований дизайн та аналогічний термін служби. За результатами незалежних випробувань ця новинка навіть випереджає багатьох суперників за рівнем бокової чіпкості на мокрому асфальті.

Більш класичним всесезонним варіантом без суворого зимового акценту є Continental TrueContact Tour 54. Завдяки технології низького опору коченню EcoPlus вона допомагає економити пальне та пропонує рекордну гарантію на знос у розмірі 128 000 км.

Спеціальні версії

Власникам важких кросоверів та позашляховиків варто обирати спеціалізоване взуття, розраховане на підвищені навантаження великих кузовів. Шина Yokohama Geolandar CV G058 розроблена за допомогою унікального хімічного складу для протидії нерівномірному зносу та забезпечення короткого гальмівного шляху під час літніх штормів.

Схожі робочі параметри демонструє Continental CrossContact LX25 із гарантією на 112 000 км, яка поводиться дуже передбачувано на мокрому та сухому покритті.

Якщо ж автомобіль чи пікап регулярно використовується для транспортування важких вантажів або буксирування причепів, оптимальним вибором стануть міцні шосейні шини з маркуванням LT. Модель Bridgestone Dueler LX розроблена спеціально для тривалих та суворих навантажень на комерційній техніці. Вона пропонує водіям інтуїтивне зрозуміле керування, відмінні гальмівні якості на залитому водою асфальті та високий рівень механічної міцності. Попри жорстку конструкцію, покришка залишається досить тихою та комфортною під час подорожей на великі відстані.

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