Помилки при купівлі автомобільних шин: їх роблять 80% водіїв

Автомобільні шини. Колаж: Новини.LIVE

Єдиною точкою контакту машини з дорожнім покриттям є автомобільні шини, тому вони постійно зазнають сильного навантаження. Коли настає час купувати новий комплект, цей процес часто виявляється набагато складнішим, ніж здається на перший погляд. Через незнання важливих технічних параметрів понад 80% автовласників припускаються серйозних помилок, які негативно впливають на керованість та безпеку руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Пріоритет ціни

Багато водіїв намагаються максимально заощадити на гумі. Проте низька вартість зазвичай означає компроміс з якістю матеріалів, через що протектор зношується значно швидше, змушуючи знову їхати до магазину.

Ще небезпечнішим вибором є вживані колеса. Вони мають невідому історію експлуатації та прихований внутрішній знос. Набагато вигідніше один раз придбати якісний новий комплект, ніж регулярно витрачати гроші на заміну другосортної або зношеної гуми.

Рекомендації виробника

Кожен автомобіль має чітко визначені заводські параметри щодо розміру, індексу навантаження та індексу швидкості. Ігнорування цих метрик і встановлення занадто великих коліс створює підвищене навантаження на гальмівну систему, збільшуючи гальмівний шлях та прискорюючи руйнування деталей. Крім того, шини невідповідного розміру підвищують опір коченню, що призводить до перевитрати пального.

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Найбільша небезпека неправильного розміру полягає в спотворенні показників спідометра, який розраховує швидкість за кількістю обертів колеса. Велике колесо має більшу довжину кола та обертається повільніше, через що водій може перевищувати швидкість, навіть не підозрюючи про це. Також критично важливо враховувати індекс навантаження: якщо колесо не розраховане на вагу машини, воно втрачає стабільність та може раптово вибухнути під час руху.

Умови поїздок

Гума повинна повністю відповідати щоденному маршруту та стилю водіння. Для частих поїздок бездоріжжям або кам'янистою місцевістю необхідні спеціальні покришки класу All-Terrain, позаяк звичайні шосейні моделі швидко отримають проколи від високих навантажень.

Прихильникам динамічного стилю їзди з різкими прискореннями та гальмуваннями потрібні спеціалізовані високопродуктивні шини. Стандартні варіанти в подібних режимах зношуються за лічені місяці.

Вік гуми

Навіть якщо візуально шина виглядає ідеально і має глибокий протектор, вона може бути непридатною для експлуатації через свій вік. З часом автомобільна гума під впливом кисню втрачає еластичність, твердне та покривається мікротріщинами зсередини й зовні. Фахівці не рекомендують використовувати колеса, випущені понад 5-6 років тому, оскільки у них підвищується ризик відшарування сталевого корду та раптового розриву на швидкості.

Дата виробництва завжди вказується на боковині у вигляді чотирьох цифр коду DOT. Перші дві цифри означають тиждень, а дві наступні — рік випуску. Наприклад, маркування 5024 вказує на 50-й тиждень 2024 року. Комплект, якому понад п'ять років, слід обходити стороною незалежно від стану протектора.

Кількість коліс

Шини на автомобілі зношуються нерівномірно залежно від типу приводу та особливостей доріг. Заміна всього комплекту через пошкодження лише одного колеса часто є фінансово невиправданою, якщо інші шини мають достатню висоту протектора.

Перед візитом до магазину варто індивідуально виміряти глибину протектора кожного колеса. Якщо критичний рівень зносу перевищено більш ніж у двох шин, раціональніше оновити весь комплект, залишивши менш зношене колесо як запаску.

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні всі шини на авто мати однакові малюнки протектора. Експерти рекомендують уникати змішування гуми, щоб зберегти заводські параметри гальмування та керованості автомобіля.

Також читайте, чому автомобільна покришка може вибухнути влітку прямо на дорозі. Коли температура повітря сягає 32 °C, дорожній асфальт розжарюється до 60 °C. Під час швидкого руху через постійне тертя об гарячу поверхню внутрішня температура шини перевищує 100 °C.