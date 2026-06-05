Ошибки при покупке автомобильных шин: их совершают 80% водителей

Автомобильные шины. Коллаж: Новини.LIVE

Единственной точкой контакта машины с дорожным покрытием являются автомобильные шины, поэтому они постоянно испытывают сильную нагрузку. Когда наступает время покупать новый комплект, этот процесс часто оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Из-за незнания важных технических параметров более 80% автовладельцев допускают серьезные ошибки, которые негативно влияют на управляемость и безопасность движения.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Приоритет цены

Многие водители пытаются максимально сэкономить на резине. Однако низкая стоимость обычно означает компромисс с качеством материалов, из-за чего протектор изнашивается значительно быстрее, заставляя снова ехать в магазин.

Еще более опасным выбором являются подержанные колеса. Они имеют неизвестную историю эксплуатации и скрытый внутренний износ. Гораздо выгоднее один раз приобрести качественный новый комплект, чем регулярно тратить деньги на замену второсортной или изношенной резины.

Рекомендации производителя

Каждый автомобиль имеет четко определенные заводские параметры по размеру, индексу нагрузки и индексу скорости. Игнорирование этих метрик и установка слишком больших колес создает повышенную нагрузку на тормозную систему, увеличивая тормозной путь и ускоряя разрушение деталей. Кроме того, шины неподходящего размера повышают сопротивление качению, что приводит к перерасходу топлива.

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Наибольшая опасность неправильного размера заключается в искажении показаний спидометра, который рассчитывает скорость по количеству оборотов колеса. Большое колесо имеет большую длину окружности и вращается медленнее, из-за чего водитель может превышать скорость, даже не подозревая об этом. Также критически важно учитывать индекс нагрузки: если колесо не рассчитано на вес машины, оно теряет стабильность и может внезапно взорваться во время движения.

Условия поездок

Резина должна полностью соответствовать ежедневному маршруту и стилю вождения. Для частых поездок по бездорожью или каменистой местности необходимы специальные покрышки класса All-Terrain, так как обычные шоссейные модели быстро получат проколы от высоких нагрузок.

Приверженцам динамичного стиля езды с резкими ускорениями и торможениями нужны специализированные высокопроизводительные шины. Стандартные варианты в подобных режимах изнашиваются за считанные месяцы.

Возраст резины

Даже если визуально шина выглядит идеально и имеет глубокий протектор, она может быть непригодной для эксплуатации из-за своего возраста. Со временем автомобильная резина под воздействием кислорода теряет эластичность, затвердевает и покрывается микротрещинами изнутри и снаружи. Специалисты не рекомендуют использовать колеса, выпущенные более 5-6 лет назад, поскольку у них повышается риск отслоения стального корда и внезапного разрыва на скорости.

Дата производства всегда указывается на боковине в виде четырех цифр кода DOT. Первые две цифры означают неделю, а две последующие - год выпуска. Например, маркировка 5024 указывает на 50-ю неделю 2024 года. Комплект, которому более пяти лет, следует обходить стороной независимо от состояния протектора.

Количество колес

Шины на автомобиле изнашиваются неравномерно в зависимости от типа привода и особенностей дорог. Замена всего комплекта из-за повреждения только одного колеса часто является финансово неоправданной, если остальные шины имеют достаточную высоту протектора.

Перед визитом в магазин стоит индивидуально измерить глубину протектора каждого колеса. Если критический уровень износа превышен более чем у двух шин, рациональнее обновить весь комплект, оставив менее изношенное колесо в качестве запаски.

Ранее Новини.LIVE писали, должны ли все шины на авто иметь одинаковые рисунки протектора. Эксперты рекомендуют избегать смешивания резины, чтобы сохранить заводские параметры торможения и управляемости автомобиля.

Также читайте, почему автомобильная покрышка может взорваться летом прямо на дороге. Когда температура воздуха достигает 32 °C, дорожный асфальт раскаляется до 60 °C. Во время быстрого движения из-за постоянного трения о горячую поверхность внутренняя температура шины превышает 100 °C.