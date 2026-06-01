Главная Авто Почему автомобильная шина может взорваться летом прямо на дороге

Почему автомобильная шина может взорваться летом прямо на дороге

Дата публикации 1 июня 2026 06:00
На авто лопнула шина. Фото: tyreplus-me.com

Летняя жара создает экстремальные условия для эксплуатации автомобильных покрышек. Когда температура воздуха достигает 32 °C, дорожный асфальт раскаляется до 60 °C. Во время быстрого движения из-за постоянного трения о горячую поверхность внутренняя температура шины превышает 100 °C. В таких условиях резиновая смесь сильно размягчается, боковины деформируются, а внутренняя структура колеса ослабевает. Однако сама по себе жара редко становится причиной аварии, главная опасность кроется в другом факторе.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autotrendy.

Главная угроза

Эксперт немецкого автомобильного клуба ADAC Фабиан Фарманн отмечает: "Шины взрываются не из-за самой жары. Они лопаются из-за недостаточного давления". Колесо с низким давлением имеет большую площадь контакта с дорогой, из-за чего сильнее изгибается и накапливает критическое количество внутреннего тепла.

Недостаток всего 0,5 бара от рекомендованной нормы существенно удлиняет тормозной путь и ухудшает управляемость. На скорости 130 км/ч перегретый каркас покрышки просто разрушается, что приводит к мгновенному взрыву вместо обычного прокола. Ежегодно из-за подобных технических дефектов колес происходят тысячи тяжелых ДТП.

Правила ухода

Большинство водителей не проверяют колеса регулярно, делая это лишь во время сезонного шиномонтажа. Специалисты советуют проводить инспекцию каждые две недели, особенно перед длительными поездками с полным багажником. Делать это нужно исключительно на холодных шинах утром или после двухчасовой остановки.

Для лучшей защиты летом стоит поднимать давление на 0,2 бара выше нормы, указанной в инструкции к автомобилю. Это эффективно уменьшает нагрев резины во время езды. Также обязательно надо осматривать боковины на наличие сдует и проверять давление в запасном колесе, о котором водители обычно забывают надолго.

Ранее Новини.LIVE писали, как водители могут повредить шины на автомойке. Опрос TyreSafe показал, что около 80% водителей даже не догадываются о существовании подобной опасности.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
