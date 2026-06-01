Почему автомобильная шина может взорваться летом прямо на дороге

На авто лопнула шина.

Летняя жара создает экстремальные условия для эксплуатации автомобильных покрышек. Когда температура воздуха достигает 32 °C, дорожный асфальт раскаляется до 60 °C. Во время быстрого движения из-за постоянного трения о горячую поверхность внутренняя температура шины превышает 100 °C. В таких условиях резиновая смесь сильно размягчается, боковины деформируются, а внутренняя структура колеса ослабевает. Однако сама по себе жара редко становится причиной аварии, главная опасность кроется в другом факторе.

Главная угроза

Эксперт немецкого автомобильного клуба ADAC Фабиан Фарманн отмечает: "Шины взрываются не из-за самой жары. Они лопаются из-за недостаточного давления". Колесо с низким давлением имеет большую площадь контакта с дорогой, из-за чего сильнее изгибается и накапливает критическое количество внутреннего тепла.

Недостаток всего 0,5 бара от рекомендованной нормы существенно удлиняет тормозной путь и ухудшает управляемость. На скорости 130 км/ч перегретый каркас покрышки просто разрушается, что приводит к мгновенному взрыву вместо обычного прокола. Ежегодно из-за подобных технических дефектов колес происходят тысячи тяжелых ДТП.

Правила ухода

Большинство водителей не проверяют колеса регулярно, делая это лишь во время сезонного шиномонтажа. Специалисты советуют проводить инспекцию каждые две недели, особенно перед длительными поездками с полным багажником. Делать это нужно исключительно на холодных шинах утром или после двухчасовой остановки.

Для лучшей защиты летом стоит поднимать давление на 0,2 бара выше нормы, указанной в инструкции к автомобилю. Это эффективно уменьшает нагрев резины во время езды. Также обязательно надо осматривать боковины на наличие сдует и проверять давление в запасном колесе, о котором водители обычно забывают надолго.

