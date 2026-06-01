Чому автомобільна шина може вибухнути влітку прямо на дорозі

На авто лопнула шина. Фото: tyreplus-me.com

Літня спека створює екстремальні умови для експлуатації автомобільних покришок. Коли температура повітря сягає 32 °C, дорожній асфальт розжарюється до 60 °C. Під час швидкого руху через постійне тертя об гарячу поверхню внутрішня температура шини перевищує 100 °C. У таких умовах гумова суміш сильно розм'якшується, боковини деформуються, а внутрішня структура колеса слабшає. Проте сама по собі спека рідко стає причиною аварії, головна небезпека криється в іншому факторі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autotrendy.

Головна загроза

Експерт німецького автомобільного клубу ADAC Фабіан Фарманн зазначає: "Шини вибухають не через саму спеку. Вони лопаються через недостатній тиск". Колесо з низьким тиском має більшу площу контакту з дорогою, через що сильніше згинається і накопичує критичну кількість внутрішнього тепла.

Нестача всього 0,5 бара від рекомендованої норми суттєво подовжує гальмівний шлях та погіршує керованість. На швидкості 130 км/год перегрітий каркас покришки просто руйнується, що призводить до миттєвого вибуху замість звичайного проколу. Щорічно через подібні технічні дефекти коліс стаються тисячі важких ДТП.

Правила догляду

Більшість водіїв не перевіряють колеса регулярно, роблячи це лише під час сезонного шиномонтажу. Фахівці радять проводити інспекцію кожні два тижні, особливо перед тривалими поїздками з повним багажником. Робити це потрібно виключно на холодних шинах зранку або після двогодинної зупинки.

Читайте також:

Для кращого захисту влітку варто підіймати тиск на 0,2 бара вище норми, вказаної в інструкції до автомобіля. Це ефективно зменшує нагрівання гуми під час їзди. Також обов'язково треба оглядати боковини на наявність здуть та перевіряти тиск у запасному колесі, про яке водії зазвичай забувають надовго.

Раніше Новини.LIVE писали, як водії можуть пошкодити шини на автомийці. Опитування TyreSafe показало, що близько 80% водіїв навіть не здогадуються про існування подібної небезпеки.

Також читайте, коли потрібно накачати колеса автомобіля азотом. Чи має це реальний практичний сенс під час щоденних поїздок у міському циклі.