Як водії можуть пошкодити шини на автомийці

Регулярне очищення автомобіля від бруду та дорожньої солі допомагає зберегти привабливий зовнішній вигляд та захистити кузов від корозії. Проте недосвідчені власники машин часто припускаються грубих помилок під час використання апаратів високого тиску. Спрямування потужного струменя води на колеса без дотримання базових правил здатне серйозно пошкодити структуру гуми. Опитування організації TyreSafe показало, що близько 80% водіїв навіть не здогадуються про існування подібної небезпеки.

Ризики руйнування

Пряме наведення водяного струменя на боковину шини з близької відстані призводить до утворення мікроперфорацій та видимих дефектів каучуку. Такий вплив запускає процеси передчасної деградації матеріалу та викликає приховані витоки повітря. Постійне падіння тиску в колесах є однією з найпоширеніших причин раптового розриву покришки під час руху на високій швидкості.

Особливу обережність слід проявляти під час обслуговування старших шин з ознаками природного старіння або мікротріщинами. Категорично заборонено спрямовувати мийний пістолет безпосередньо в зону стику між краєм протектора та колісним диском. Неконтрольований тиск води в цій ділянці легко порушує герметичність з'єднання, створюючи умови для постійного стравлювання повітря.

Безпечні параметри

Для безпечного догляду за кузовом та колесами автомобіля необхідно використовувати легкі або середні мийні апарати. Показник тиску води слід утримувати в межах від 82 до 131 бар. Оптимальна швидкість потоку має складати від 3,7 до 7,6 л за хвилину, що дозволяє ефективно змивати пил та бруд без ризику для фарби, пластику чи гуми.

Під час роботи важливо суворо дотримуватися безпечної дистанції, утримуючи сопло розпилювача на відстані від 30 до 45 см від поверхні колеса. Для миття лакофарбового покриття кузова фахівці радять обирати насадку з кутом розпилення 40 градусів. Проте для безпечного очищення дисків та покришок краще перемикнутися на форсунку з кутом 25 градусів.

Очищення дисків

Безконтактне змивання дозволяє майже без зусиль видалити залишки гальмівного бруду та дорожнього нальоту з колісних дисків. Будь-яке наближення сопла впритул при показниках понад 137 барів здатне миттєво відколоти шматочки захисного лаку або подряпати покриття. Направляти струмінь води на диски рекомендується під кутом 45 градусів.

Для досягнення ідеального результату експерти радять застосовувати перевірену методику обслуговування з чотирьох етапів. Спочатку виконують попереднє збивання сухого бруду чистою водою, після чого на колеса наносять спеціальний активний мийний склад. Наступним кроком є акуратне видалення стійкого нальоту за допомогою м'якої щітки, а завершується процедура ретельним фінальним промиванням до повного зникнення хімії.

