Яким насправді має бути тиск в літніх шинах автомобіля

Перевірка тиску в літніх шинах. Фото: pca.org

Критичним фактором для безпечного гальмування та стабільності автомобіля на гарячому асфальті є правильний тиск у літніх шинах. Для більшості легкових машин оптимальний показник становить від 2,1 до 2,5 бара залежно від ваги та розміру коліс. Регулярна перевірка манометром на холодну гуму допомагає уникнути перегріву боковин та передчасного зносу протектора. Підтримка заводських параметрів гарантує максимальну площу контакту з дорожнім покриттям у спекотний період.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

Норма тиску

Більшість виробників рекомендують виставляти тиск на рівні 2,2–2,3 бара для стандартних седанів та хетчбеків. Точне значення завжди вказане на спеціальній табличці, яка зазвичай знаходиться на стійці водійських дверей або під лючком бензобака. Орієнтація на індивідуальні заводські параметри забезпечує правильну роботу протектора.

Перевірку показників необхідно проводити виключно після тривалого простою автомобіля протягом 3–4 годин. Вимірювання одразу після поїздки дає завищені результати через природне нагрівання повітря всередині колеса під час тертя. Помилкове зниження тиску в прогрітій шині призводить до того, що під час наступного виїзду машина рухатиметься на недокачаній гумі.

Вплив температури

У спекотну погоду при температурі повітря понад +25°C тиск всередині шини під час руху автоматично зростає на 0,1–0,2 бара. Фізичні процеси розширення газів є нормою, тому не варто накачувати колеса з запасом на холодну. Надмірна жорсткість перекачаного колеса погіршує зчеплення з покриттям та робить підвіску вразливою до ударів на нерівностях.

Недокачана гума до рівня 1,8 бара викликає сильний перегрів боковин та збільшує опір коченню. Це призводить до зростання витрати пального та швидкого стирання країв протектора. У поворотах на низькому тиску автомобіль стає нестабільним, а реакції на кермо відчуваються млявими та запізнілими.

Режим руху

Для поїздок містом на невеликих швидкостях достатньо дотримуватися базових значень, вказаних виробником. Проте виїзд на трасу зі швидкістю 100–130 км/год потребує збільшення тиску на 0,2–0,3 бара. Вища жорсткість допомагає шині тримати форму під час постійних деформацій та запобігає її критичному термічному навантаженню.

Повне завантаження салону пасажирами або багажем також вимагає корекції показників манометра. Додаткова вага створює надмірний тиск на задню вісь, тому для кросоверів та універсалів норму часто підіймають до 2,5–2,6 бара. Правильне налаштування гарантує збереження траєкторії руху без необхідності постійного підкермування.

Параметри авто

Власникам важких кросоверів на кшталт Audi Q7, BMW X5 або Toyota Land Cruiser варто підтримувати тиск не нижче 2,5 бара. Компактні моделі як Volkswagen Polo або Toyota Yaris демонструють найкращу поведінку при показниках 2,1–2,2 бара. Електромобілі через велику вагу акумуляторів зазвичай потребують вищого тиску на рівні 2,3–2,5 бара. Широкі та низькопрофільні шини найбільш чутливі до відхилень, тому вимагають аптечної точності при виставленні параметрів.

Контроль стану коліс кожні два тижні дозволяє вчасно помітити природне падіння показників. Підтримка оптимального рівня тиску в літній період є найпростішим способом забезпечити комфорт та довговічність гуми.

