Шість помилок шиномонтажника, за які поплатиться водій

Сезонна заміна гуми часто перетворюється на лотерею через поспіх та недбалість майстрів у сервісах. Навіть досвідчені фахівці припускаються критичних помилок, які призводять до дорогих ремонтів або аварійних ситуацій. Контроль над роботою персоналу допомагає зберегти підвіску та нові покришки від передчасного зносу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Пошкодження порогів

Зовнішні пороги та дно автомобіля мають лише кілька посилених точок для встановлення домкрата. Неправильне розміщення лапи підйомника часто призводить до деформації металу або появи тріщин на пластикових накладках. Навіть гумові накладки не гарантують захисту, якщо вага машини розподілена невірно.

Наслідки стають помітними лише після зняття авто з підйомника, а ремонт кузова може коштувати дорого. Якщо під час підйому чути хрускіт, роботу слід негайно зупинити.

Розрив бортів

Монтаж низькопрофільних шин вимагає сучасних верстатів та суворого дотримання технології. Використання застарілого обладнання та металевих ломів часто призводить до розриву внутрішнього бортового кільця гуми. Такі пошкодження непомітні зовні, позаяк ховаються під ободом диска після накачування коліс.

Ослаблена конструкція покришки може розірватися під навантаженням на високій швидкості. Пошкоджена при монтажі гума не підлягає ремонту і має бути замінена коштом сервісу.

Зайві важки

Поспіх під час балансування призводить до того, що майстер наклеює надмірну кількість тягарців замість провороту шини на диску. Ігнорування цього правила маскує проблему лише тимчасово, до випадіння перших зайвих важків.

Корекція положення шини дозволяє використовувати мінімальну кількість металу для ідеального центрування. Такий підхід гарантує стабільність керма на високих швидкостях протягом усього сезону експлуатації.

Брудний протектор

Причиною вібрацій стає бруд або каміння в протекторі, які заважають точній роботі стенда. Надійні майстерні завжди використовують спеціальні мийні машини перед початком перевірки на дисбаланс.

Наявність сторонніх предметів створює похибку, яку неможливо компенсувати тягарцями. Балансування брудних коліс є марною витратою коштів та часу. Чиста поверхня гуми є обов'язковою умовою для отримання точних даних від сучасного електронного обладнання.

Очищення маточини

Перед монтажем колеса необхідно ретельно очистити поверхню маточини та диска від іржі. Наявність бруду створює ефект дисбалансу та викликає биття керма під час руху.

Ігнорування очищення поверхонь дротяною щіткою є ознакою низької кваліфікації робітника. Навіть невеликий шар окиснення заважає центруванню колеса, що прискорює знос підшипників. Кожна прилегла поверхня повинна бути сухою та чистою перед фінальним встановленням кріплень.

Також читайте:

Пʼять важливих перевірок коліс, про які забувають водії

Тест літніх шин для авто: лише три з 16 пройшли випробування

Зусилля затягування

Прикручування коліс лише пневматичним гайковертом є грубим порушенням норм безпеки. Надмірне зусилля призводить до розтягування болтів, пошкодження різьби або розриву кріплення під навантаженням. Кожен виробник встановлює конкретний момент затягування, зазвичай від 100 до 140 Нм.

Майстер повинен спочатку наживити болт вручну, а фінальну затяжку проводити динамометричним ключем. Швидкість роботи не має нагадувати перегони, де безпека водія приноситься в жертву часу. Використання інструменту без контролю зусилля загрожує поломкою кріплень безпосередньо на дорозі.