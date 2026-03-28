Пʼять літніх шин, які кращі та дешевші за Goodyear

Свіжі результати випробувань літньої гуми 2026 року довели, що висока вартість не завжди гарантує найкращі характеристики на дорозі. Популярна преміальна модель Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ціною 780 євро поступилася одразу кільком значно дешевшим конкурентам за ключовими показниками гальмування та керованості. Експерти виділили п’ять моделей, які ефективніше працюють на мокрому асфальті та мають меншу вартість експлуатації на кожен кілометр пробігу. Це дослідження кардинально змінює підхід до вибору коліс для сучасних легкових автомобілів.

Переконливий лідер

Південнокорейська модель Hankook Ventus EVO стала справжньою сенсацією тестування, посівши перше місце в загальному заліку та випередивши усіх преміальних суперників. За ціни 620 євро ці шини продемонстрували найкоротшу дистанцію гальмування на сухій трасі, зупинивши автомобіль зі швидкості 100 км/год лише через 32,8 м. Результат іменитого конкурента при цьому склав 34,5 м.

Швидкість маневрування також виявилася вищою на обох типах дорожнього покриття. На мокрій ділянці Hankook дозволяє підтримувати темп 84 км/год, тоді як показник Goodyear становить 82 км/год. Крім безпеки, покупці отримують вигоду в довгостроковій перспективі, адже вартість експлуатації на кожні 1000 км пробігу тут дорівнює 11 євро проти 12,22 євро у дорожчого аналога.

Корейська якість

Шини Kumho Ecsta Sport PS72 вартістю 600 євро виявилися ідеальним варіантом для водіння під час дощу. Під час перевірок на мокрому асфальті вони зупиняють транспортний засіб за 42,4 м, тоді як преміальна гума потребує 42,9 м. Висока прогнозованість поведінки дає водієві більше впевненості під час складних маневрів, а суб’єктивна оцінка керованості цією моделлю стала однією з найкращих у класі.

Ще один представник Південної Кореї Nexen N'Fera Sport SU2 пропонується за 580 євро та забезпечує високий акустичний комфорт. Рівень зовнішнього шуму становить лише 70,6 дБ, що є мінімальним значенням серед усіх двадцяти фіналістів. Окрім тиші, ці колеса гарантують надійну зупинку на сухій трасі через 33,9 м, забезпечуючи реальну економію у 200 євро при купівлі повного комплекту.

Доступні альтернативи

Китайська розробка Giti GitiSport S2+ за ціною 610 євро здивувала фахівців стійкістю та надійним зчепленням. На сухій дорозі вона забезпечує гальмівний шлях 34,3 м, виграючи невелику, але важливу відстань у представників преміумсегмента. Стійкість до аквапланування у цієї моделі перебуває на рівні найкращих зразків ринку, а вартість володіння на кожну тисячу км пробігу складає 12,2 євро.

Найбільш бюджетним варіантом серед успішних учасників стала гума GT Radial SportActive 2 EVO за 550 євро. Попри низький цінник, вона показала гарну керованість на мокрій трасі зі швидкістю 82,5 км/год. Головною особливістю моделі є рекордно низька вартість експлуатації, що становить 11,12 євро за 1000 км.