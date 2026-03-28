Пять летних шин, которые лучше и дешевле Goodyear

Механик с летними шинами. Фото: capitalone.com

Свежие результаты испытаний летней резины 2026 года доказали, что высокая стоимость не всегда гарантирует лучшие характеристики на дороге. Популярная премиальная модель Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ценой 780 евро уступила сразу нескольким значительно более дешевым конкурентам по ключевым показателям торможения и управляемости. Эксперты выделили пять моделей, которые эффективнее работают на мокром асфальте и имеют меньшую стоимость эксплуатации на каждый километр пробега. Это исследование кардинально меняет подход к выбору колес для современных легковых автомобилей.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Убедительный лидер

Южнокорейская модель Hankook Ventus EVO стала настоящей сенсацией тестирования, заняв первое место в общем зачете и опередив всех премиальных соперников. При цене 620 евро эти шины продемонстрировали самую короткую дистанцию торможения на сухой трассе, остановив автомобиль со скорости 100 км/ч лишь через 32,8 м. Результат именитого конкурента при этом составил 34,5 м.

Скорость маневрирования также оказалась выше на обоих типах дорожного покрытия. На мокром участке Hankook позволяет поддерживать темп 84 км/ч, тогда как показатель Goodyear составляет 82 км/ч. Помимо безопасности, покупатели получают выгоду в долгосрочной перспективе, ведь стоимость эксплуатации на каждые 1000 км пробега здесь равна 11 евро против 12,22 евро у более дорогого аналога.

Корейское качество

Шины Kumho Ecsta Sport PS72 стоимостью 600 евро оказались идеальным вариантом для вождения в дождь. При проверках на мокром асфальте они останавливают транспортное средство за 42,4 м, тогда как премиальная резина требует 42,9 м. Высокая прогнозируемость поведения дает водителю больше уверенности при сложных маневрах, а субъективная оценка управляемости этой моделью стала одной из лучших в классе.

Еще один представитель Южной Кореи Nexen N'Fera Sport SU2 предлагается за 580 евро и обеспечивает высокий акустический комфорт. Уровень внешнего шума составляет лишь 70,6 дБ, что является минимальным значением среди всех двадцати финалистов. Кроме тишины, эти колеса гарантируют надежную остановку на сухой трассе через 33,9 м, обеспечивая реальную экономию в 200 евро при покупке полного комплекта.

Доступные альтернативы

Китайская разработка Giti GitiSport S2+ по цене 610 евро удивила специалистов устойчивостью и надежным сцеплением. На сухой дороге она обеспечивает тормозной путь 34,3 м, выигрывая небольшое, но важное расстояние у представителей премиум-сегмента. Устойчивость к аквапланированию у этой модели находится на уровне лучших образцов рынка, а стоимость владения на каждую тысячу км пробега составляет 12,2 евро.

Наиболее бюджетным вариантом среди успешных участников стала резина GT Radial SportActive 2 EVO за 550 евро. Несмотря на низкий ценник, она показала хорошую управляемость на мокрой трассе со скоростью 82,5 км/ч. Главной особенностью модели является рекордно низкая стоимость эксплуатации, составляющая 11,12 евро за 1000 км.