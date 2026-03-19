Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Последствия несвоевременной установки летней резины на авто

Последствия несвоевременной установки летней резины на авто

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 13:50
Автомобильные шины. Фото: consumerreports.org

Сезонная замена покрышек является критически важным этапом обслуживания транспортного средства. Производители и инженеры советуют ориентироваться на стабильную среднесуточную температуру воздуха выше +7°C. Отклонение от этого графика в любую сторону создает дополнительные риски для безопасности движения и технического состояния машины. Своевременный переход на летнюю резину обеспечивает стабильную управляемость и экономию топлива.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

Ранний переход

Установка летних шин до стабилизации весенней температуры существенно снижает сцепление с покрытием. При показателях ниже +5°C резиновая смесь становится слишком жесткой и теряет необходимую эластичность. Колесо перестает адаптироваться к неровностям трассы, в результате автомобиль гораздо хуже держит дорогу на холодном асфальте.

Особую опасность представляют утренние часы после ночных заморозков. Даже если днем воздух прогревается до +10°C, поверхность дороги остается холодной и опасной. В таких условиях летняя резина работает неэффективно, а тормозной путь увеличивается на 3-5 метров, что становится критическим фактором в аварийной ситуации.

Весной часто идут дожди, а холодный и скользкий асфальт мешает правильной деформации протектора. Вода хуже отводится из пятна контакта, что провоцирует внезапное скольжение и потерю контроля. Водитель может не почувствовать изменений во время спокойного движения, но при резком маневре машина теряет траекторию без предупреждения.

Запоздалая замена

Эксплуатация зимних шин при температуре выше +10°C негативно влияет на ресурс материалов. Мягкая резиновая смесь начинает перегреваться и буквально плавится на теплом дорожном покрытии. Всего один теплый сезон способен уменьшить остаток протектора на несколько миллиметров и сократить срок службы комплекта на несколько лет.

Поведение автомобиля на перегретой зимней резине становится менее предсказуемым. Протектор становится слишком эластичным, из-за чего реакции на поворот руля теряют точность и стабильность. Машина начинает плыть по дороге, а тормозной путь на разогретом покрытии заметно возрастает даже на скорости 60-80 км/ч.

Использование зимних шин в теплое время года также приводит к увеличению расхода топлива. Из-за высокого сопротивления качению двигателю приходится тратить больше энергии для поддержания скорости движения. Кроме того, на зимней резине возрастает риск аквапланирования, поскольку ее рисунок не приспособлен для эффективного отвода большого количества воды при высокой скорости.

авто советы автомобиль шины для авто сезонная замена шин
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации