Наслідки несвоєчасного встановлення літньої гуми на авто

Наслідки несвоєчасного встановлення літньої гуми на авто

Дата публікації: 19 березня 2026 13:50
Наслідки несвоєчасного встановлення літньої гуми на авто
Автомобільні шини. Фото: consumerreports.org

Сезонна заміна покришок є критично важливим етапом обслуговування транспортного засобу. Виробники та інженери радять орієнтуватися на стабільну середньодобову температуру повітря вище +7°C. Відхилення від цього графіка в будь-який бік створює додаткові ризики для безпеки руху та технічного стану машини. Своєчасний перехід на літню гуму забезпечує стабільну керованість та економію пального.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

Ранній перехід

Встановлення літніх шин до стабілізації весняної температури суттєво знижує зчеплення з покриттям. При показниках нижче +5°C гумова суміш стає занадто жорсткою та втрачає необхідну еластичність. Колесо перестає адаптуватися до нерівностей траси, у результаті автомобіль набагато гірше тримає дорогу на холодному асфальті.

Особливу небезпеку становлять ранкові години після нічних заморозків. Навіть якщо вдень повітря прогрівається до +10°C, поверхня дороги залишається холодною та небезпечною. У таких умовах літня гума працює неефективно, а гальмівний шлях збільшується на 3–5 метрів, що стає критичним фактором в аварійній ситуації.

Навесні часто йдуть дощі, а холодний і слизький асфальт заважає правильній деформації протектора. Вода гірше відводиться з плями контакту, що провокує раптове ковзання та втрату контролю. Керманич може не відчути змін під час спокійного руху, але при різкому маневрі машина втрачає траєкторію без попередження.

Запізніла заміна

Експлуатація зимових шин при температурі вище +10°C негативно впливає на ресурс матеріалів. М’яка гумова суміш починає перегріватися і буквально плавиться на теплому дорожньому покритті. Лише один теплий сезон здатний зменшити залишок протектора на кілька міліметрів та скоротити термін служби комплекту на кілька років.

Поведінка автомобіля на перегрітій зимовій гумі стає менш передбачуваною. Протектор стає надто еластичним, через що реакції на поворот керма втрачають точність та стабільність. Машина починає плисти по дорозі, а гальмівний шлях на розігрітому покритті помітно зростає навіть на швидкості 60–80 км/год.

Використання зимових шин у теплу пору року також призводить до збільшення витрати пального. Через високий опір коченню двигуну доводиться витрачати більше енергії для підтримки швидкості руху. Крім того, на зимовій гумі зростає ризик аквапланування, позаяк її малюнок не пристосований для ефективного відведення великої кількості води при високій швидкості.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
