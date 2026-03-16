Главная Авто Из-за этой мелочи шина автомобиля может внезапно сдуться

Из-за этой мелочи шина автомобиля может внезапно сдуться

Дата публикации 16 марта 2026 06:00
Спущенная шина в машине. Фото: freepik

На первый взгляд шина может выглядеть абсолютно исправной и без видимых повреждений, но внезапно из нее начинает исчезать воздух. Водитель проверяет протектор, вентиль и диск, но не находит никаких признаков неисправности. Такая ситуация способна застать врасплох даже опытных автомобилистов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет moto.pl.

Почему шина внезапно спускает без прокола

Чаще всего причиной падения давления в шинах становятся гвоздь в протекторе или поврежденный вентиль. Однако бывают случаи, когда проблема возникает без явных дефектов. Особенно это актуально после поездок по бездорожью, когда, казалось бы, мелкая деталь может привести к серьезной опасности уже через несколько километров на асфальте.

Почему после бездорожья шина может начать спускать

При движении по песку, грязи или другой рыхлой поверхности водители часто намеренно снижают давление в шинах. Это увеличивает площадь контакта колеса с дорогой и улучшает сцепление. Само по себе снижение давления не опасно, но проблема может возникнуть, если на вентиле нет защитного колпачка.

В таком случае в механизм вентиля могут попасть песок, пыль или влага. После возвращения на асфальт и повторного накачивания шин до стандартного уровня, загрязненный клапан может начать работать некорректно. Иногда это проявляется не сразу: в течение десятков километров водитель не замечает никаких проблем, но впоследствии шина резко теряет давление уже во время движения.

Именно поэтому последствия поездки по бездорожью могут проявиться с опозданием, когда водитель уже не связывает неисправность с предыдущими условиями эксплуатации.

Как избежать подобной проблемы

Чтобы уменьшить риск внезапного спуска шины без видимого прокола, следует придерживаться нескольких простых правил:

  • регулярно проверять состояние вентилей;
  • следить, чтобы на каждом вентиле был защитный колпачок;
  • после поездок по песку, грязи или пыли очищать зону вокруг клапана перед подкачкой;
  • перед использованием компрессора ненадолго выпустить немного воздуха — это поможет удалить мелкие частицы из механизма.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
