Через цю дрібницю шина автомобіля може раптово здутися

На перший погляд шина може виглядати абсолютно справною та без видимих пошкоджень, але раптово з неї починає зникати повітря. Водій перевіряє протектор, вентиль і диск, але не знаходить жодних ознак несправності. Така ситуація здатна застати зненацька навіть досвідчених автомобілістів.

Чому шина раптово спускає без проколу

Найчастіше причиною падіння тиску в шинах стають цвях у протекторі або пошкоджений вентиль. Проте бувають випадки, коли проблема виникає без явних дефектів. Особливо це актуально після поїздок бездоріжжям, коли, здавалося б, дрібна деталь може призвести до серйозної небезпеки вже за кілька кілометрів на асфальті.

Чому після бездоріжжя шина може почати спускати

Під час руху по піску, багнюці або іншій пухкій поверхні водії часто навмисно знижують тиск у шинах. Це збільшує площу контакту колеса з дорогою та покращує зчеплення. Саме по собі зниження тиску не є небезпечним, але проблема може виникнути, якщо на вентилі немає захисного ковпачка.

У такому разі в механізм вентиля можуть потрапити пісок, пил або волога. Після повернення на асфальт і повторного накачування шин до стандартного рівня, забруднений клапан може почати працювати некоректно. Іноді це проявляється не одразу: протягом десятків кілометрів водій не помічає жодних проблем, але згодом шина різко втрачає тиск уже під час руху.

Саме тому наслідки поїздки бездоріжжям можуть проявитися із запізненням, коли водій уже не пов’язує несправність із попередніми умовами експлуатації.

Як уникнути подібної проблеми

Щоб зменшити ризик раптового спускання шини без видимого проколу, варто дотримуватися кількох простих правил:

регулярно перевіряти стан вентилів;

стежити, щоб на кожному вентилі був захисний ковпачок;

після поїздок по піску, багнюці чи пилюці очищати зону навколо клапана перед підкачуванням;

перед використанням компресора ненадовго випустити трохи повітря — це допоможе видалити дрібні частинки з механізму.

