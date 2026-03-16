Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Через цю дрібницю шина автомобіля може раптово здутися

Через цю дрібницю шина автомобіля може раптово здутися

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 06:00
Через цю дрібницю шина автомобіля може раптово здутися
Спущена шина в автівці. Фото: freepik

На перший погляд шина може виглядати абсолютно справною та без видимих пошкоджень, але раптово з неї починає зникати повітря. Водій перевіряє протектор, вентиль і диск, але не знаходить жодних ознак несправності. Така ситуація здатна застати зненацька навіть досвідчених автомобілістів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише moto.pl. 

Читайте також:

Чому шина раптово спускає без проколу

Найчастіше причиною падіння тиску в шинах стають цвях у протекторі або пошкоджений вентиль. Проте бувають випадки, коли проблема виникає без явних дефектів. Особливо це актуально після поїздок бездоріжжям, коли, здавалося б, дрібна деталь може призвести до серйозної небезпеки вже за кілька кілометрів на асфальті.

Чому після бездоріжжя шина може почати спускати

Під час руху по піску, багнюці або іншій пухкій поверхні водії часто навмисно знижують тиск у шинах. Це збільшує площу контакту колеса з дорогою та покращує зчеплення. Саме по собі зниження тиску не є небезпечним, але проблема може виникнути, якщо на вентилі немає захисного ковпачка.

У такому разі в механізм вентиля можуть потрапити пісок, пил або волога. Після повернення на асфальт і повторного накачування шин до стандартного рівня, забруднений клапан може почати працювати некоректно. Іноді це проявляється не одразу: протягом десятків кілометрів водій не помічає жодних проблем, але згодом шина різко втрачає тиск уже під час руху.

Саме тому наслідки поїздки бездоріжжям можуть проявитися із запізненням, коли водій уже не пов’язує несправність із попередніми умовами експлуатації.

Як уникнути подібної проблеми

Щоб зменшити ризик раптового спускання шини без видимого проколу, варто дотримуватися кількох простих правил:

  • регулярно перевіряти стан вентилів;
  • стежити, щоб на кожному вентилі був захисний ковпачок;
  • після поїздок по піску, багнюці чи пилюці очищати зону навколо клапана перед підкачуванням;
  • перед використанням компресора ненадовго випустити трохи повітря — це допоможе видалити дрібні частинки з механізму.

Раніше ми писали, що з'явилися нові акумулятори, які подвоять запас ходу електромобілів. Дослідники заявляють, що нові елементи живлення мають майже втричі більшу енергетичну щільність, ніж сучасні акумулятори.

Крім того, ми повідомляли, які найкращі бюджетні кросовери з пробігом у 2026 році. Вибір моделі у бюджеті до 10 000 доларів з перевіреним двигуном дозволяє уникнути значних витрат на ремонт та забезпечує комфортну експлуатацію протягом багатьох років.

автомобіль шини для авто
Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації