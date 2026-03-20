Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Тест летних шин для авто: только три из 16 прошли испытания

Тест летних шин для авто: только три из 16 прошли испытания

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 17:40
Сезонная замена шин на авто. Фото: citymagazine.si

Новое исследование немецкого автоклуба ADAC обескуражило результатами проверки летних шин популярного размера 225/50 R17. Среди шестнадцати протестированных моделей лишь три смогли подтвердить высокий уровень безопасности и баланса характеристик. Эксперты выявили серьезные просчеты у бюджетных производителей, которые могут привести к аварийным ситуациям на сухой трассе. Выбор правильной резины становится критическим вопросом перед началом летнего сезона.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на ADAC.

Лидеры рынка

Самый высокий балл по итогам комплексных испытаний получила модель Continental PremiumContact 7. Она продемонстрировала идеальный баланс между коротким тормозным путем и управляемостью на любом покрытии. Экологический аспект также на высоте, ведь низкий уровень износа позволяет эксплуатировать колеса значительно дольше аналогов.

Вторую и третью строчку разделили Pirelli Cinturato (C3) вместе с Goodyear EfficientGrip Performance 2. Итальянский бренд оказался немного лучше во время дождя, тогда как продукция Goodyear установила рекорд выносливости. На одном комплекте такой резины можно преодолеть почти 58 000 км до критического момента износа протектора.

Большинство других участников теста получили оценку удовлетворительно из-за определенных дисбалансов в характеристиках. Речь идет в частности о Pirelli Cinturato, Goodyear EfficiencyGrip Performance 2, Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 и Kumho Ecsta HS52. Такие шины можно использовать, если водитель готов мириться с незначительными недостатками в управляемости или комфорте. Однако для максимального уровня безопасности специалисты советуют ориентироваться именно на тройку победителей.

Опасные новинки

Настоящим разочарованием стали бюджетные китайские и турецкие бренды, которые провалили тесты на сухой дороге. Модель Linglong Sport Master показала феноменальные результаты на мокром асфальте, но оказалась совершенно непредсказуемой после прогрева на сухом покрытии. При маневрах уклонения задняя ось авто теряет стабильность, что создает смертельную опасность для неопытных водителей.

Проблемы обнаружили у брендов Leao и Lassa, которые также не получили рекомендаций к покупке. Эти колеса имеют низкий ресурс пробега и плохо держат дорогу во время торможения. Производители сэкономили на составе резиновой смеси, что привело к быстрому разрушению протектора и ухудшению сцепных свойств при высоких температурах.

авто советы автомобиль тест шины для авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации