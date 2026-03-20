Тест летних шин для авто: только три из 16 прошли испытания

Новое исследование немецкого автоклуба ADAC обескуражило результатами проверки летних шин популярного размера 225/50 R17. Среди шестнадцати протестированных моделей лишь три смогли подтвердить высокий уровень безопасности и баланса характеристик. Эксперты выявили серьезные просчеты у бюджетных производителей, которые могут привести к аварийным ситуациям на сухой трассе. Выбор правильной резины становится критическим вопросом перед началом летнего сезона.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на ADAC.

Лидеры рынка

Самый высокий балл по итогам комплексных испытаний получила модель Continental PremiumContact 7. Она продемонстрировала идеальный баланс между коротким тормозным путем и управляемостью на любом покрытии. Экологический аспект также на высоте, ведь низкий уровень износа позволяет эксплуатировать колеса значительно дольше аналогов.

Вторую и третью строчку разделили Pirelli Cinturato (C3) вместе с Goodyear EfficientGrip Performance 2. Итальянский бренд оказался немного лучше во время дождя, тогда как продукция Goodyear установила рекорд выносливости. На одном комплекте такой резины можно преодолеть почти 58 000 км до критического момента износа протектора.

Большинство других участников теста получили оценку удовлетворительно из-за определенных дисбалансов в характеристиках. Речь идет в частности о Pirelli Cinturato, Goodyear EfficiencyGrip Performance 2, Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 и Kumho Ecsta HS52. Такие шины можно использовать, если водитель готов мириться с незначительными недостатками в управляемости или комфорте. Однако для максимального уровня безопасности специалисты советуют ориентироваться именно на тройку победителей.

Последствия несвоевременной установки летней резины на авто

Что будет, если установить на авто шины задом наперед

Опасные новинки

Настоящим разочарованием стали бюджетные китайские и турецкие бренды, которые провалили тесты на сухой дороге. Модель Linglong Sport Master показала феноменальные результаты на мокром асфальте, но оказалась совершенно непредсказуемой после прогрева на сухом покрытии. При маневрах уклонения задняя ось авто теряет стабильность, что создает смертельную опасность для неопытных водителей.

Проблемы обнаружили у брендов Leao и Lassa, которые также не получили рекомендаций к покупке. Эти колеса имеют низкий ресурс пробега и плохо держат дорогу во время торможения. Производители сэкономили на составе резиновой смеси, что привело к быстрому разрушению протектора и ухудшению сцепных свойств при высоких температурах.