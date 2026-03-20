Тест літніх шин для авто: лише три з 16 пройшли випробування

Нове дослідження німецького автоклубу ADAC збентежило результатами перевірки літніх шин популярного розміру 225/50 R17. Серед шістнадцяти протестованих моделей лише три змогли підтвердити високий рівень безпеки та балансу характеристик. Експерти виявили серйозні прорахунки у бюджетних виробників, які можуть призвести до аварійних ситуацій на сухій трасі. Вибір правильної гуми стає критичним питанням перед початком літнього сезону.

Читайте також:

Лідери ринку

Найвищий бал за підсумками комплексних випробувань отримала модель Continental PremiumContact 7. Вона продемонструвала ідеальний баланс між коротким гальмівним шляхом та керованістю на будь-якому покритті. Екологічний аспект також на висоті, адже низький рівень зносу дозволяє експлуатувати колеса значно довше за аналоги.

Другу та третю сходинку розділили Pirelli Cinturato (C3) разом із Goodyear EfficientGrip Performance 2. Італійський бренд виявився трохи кращим під час дощу, тоді як продукція Goodyear встановила рекорд витривалості. На одному комплекті такої гуми можна подолати майже 58 000 км до критичного моменту зносу протектора.

Більшість інших учасників тесту отримали оцінку задовільно через певні дисбаланси в характеристиках. Йдеться зокрема про Pirelli Cinturato, Goodyear EfficiencyGrip Performance 2, Firestone Roadhawk 2, Falken Ziex ZE320, Bridgestone Turanza 6, Michelin Primacy 5, Maxxis Premitra HP6 та Kumho Ecsta HS52. Такі шини можна використовувати, якщо водій готовий миритися з незначними недоліками в керованості або комфорті. Проте для максимального рівня безпеки фахівці радять орієнтуватися саме на трійку переможців.

Також читайте:

Наслідки несвоєчасного встановлення літньої гуми на авто

Що буде, коли встановити на авто шини задом наперед

Небезпечні новинки

Справжнім розчаруванням стали бюджетні китайські та турецькі бренди, які провалили тести на сухій дорозі. Модель Linglong Sport Master показала феноменальні результати на мокрому асфальті, але виявилася абсолютно непередбачуваною після прогріву сухому покритті. При маневрах ухилення задня вісь авто втрачає стабільність, що створює смертельну небезпеку для недосвідчених водіїв.

Проблеми виявили у брендів Leao та Lassa, які також не отримали рекомендацій до купівлі. Ці колеса мають низький ресурс пробігу та погано тримають дорогу під час гальмування. Виробники зекономили на складі гумової суміші, що призвело до швидкого руйнування протектора та погіршення зчіпних властивостей за високих температур.