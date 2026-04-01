Главная Авто Шесть ошибок шиномонтажника, за которые поплатится водитель

Дата публикации 1 апреля 2026 06:00
Шиномонтаж. Фото: airtasker.com

Сезонная замена резины часто превращается в лотерею из-за спешки и халатности мастеров в сервисах. Даже опытные специалисты допускают критические ошибки, которые приводят к дорогостоящим ремонтам или аварийным ситуациям. Контроль над работой персонала помогает сохранить подвеску и новые покрышки от преждевременного износа.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Повреждение порогов

Внешние пороги и дно автомобиля имеют лишь несколько усиленных точек для установки домкрата. Неправильное размещение лапы подъемника часто приводит к деформации металла или появлению трещин на пластиковых накладках. Даже резиновые накладки не гарантируют защиты, если вес машины распределен неверно.

Последствия становятся заметными только после снятия авто с подъемника, а ремонт кузова может стоить дорого. Если во время подъема слышен хруст, работу следует немедленно остановить.

Разрыв бортов

Монтаж низкопрофильных шин требует современных станков и строгого соблюдения технологии. Использование устаревшего оборудования и металлических ломов часто приводит к разрыву внутреннего бортового кольца резины. Такие повреждения незаметны внешне, так как скрываются под ободом диска после накачки колес.

Ослабленная конструкция покрышки может разорваться под нагрузкой на высокой скорости. Поврежденная при монтаже резина не подлежит ремонту и должна быть заменена за счет сервиса.

Лишние грузики

Спешка при балансировке приводит к тому, что мастер наклеивает чрезмерное количество грузиков вместо проворота шины на диске. Игнорирование этого правила маскирует проблему лишь временно, до выпадения первых лишних грузиков.

Коррекция положения шины позволяет использовать минимальное количество металла для идеального центрирования. Такой подход гарантирует стабильность руля на высоких скоростях на протяжении всего сезона эксплуатации.

Грязный протектор

Причиной вибраций становится грязь или камни в протекторе, которые мешают точной работе стенда. Надежные мастерские всегда используют специальные моечные машины перед началом проверки на дисбаланс.

Наличие посторонних предметов создает погрешность, которую невозможно компенсировать грузиками. Балансировка грязных колес является пустой тратой средств и времени. Чистая поверхность резины является обязательным условием для получения точных данных от современного электронного оборудования.

Очистка ступицы

Перед монтажом колеса необходимо тщательно очистить поверхность ступицы и диска от ржавчины. Наличие грязи создает эффект дисбаланса и вызывает биение руля во время движения.

Игнорирование очистки поверхностей щеткой является признаком низкой квалификации рабочего. Даже небольшой слой окисления мешает центрированию колеса, что ускоряет износ подшипников. Каждая прилегающая поверхность должна быть сухой и чистой перед финальной установкой креплений.

Усилие затяжки

Прикручивание колес только пневматическим гайковертом является грубым нарушением норм безопасности. Чрезмерное усилие приводит к растяжению болтов, повреждению резьбы или разрыву крепления под нагрузкой. Каждый производитель устанавливает конкретный момент затяжки, обычно от 100 до 140 Нм.

Мастер должен сначала нажать болт вручную, а финальную затяжку проводить динамометрическим ключом. Скорость работы не должна напоминать гонки, где безопасность водителя приносится в жертву времени. Использование инструмента без контроля усилия чревато поломкой крепежей непосредственно на дороге.

Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
