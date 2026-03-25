Пʼять важливих перевірок коліс, про які забувають водії

Балансування шин. Фото: barum-tyres.com

Стан коліс безпосередньо впливає на безпеку та плавність ходу автомобіля, проте більшість водіїв обмежуються лише швидким оглядом тиску. Навіть при регулярному догляді покришок існують критичні вузли, про які часто забувають до моменту виникнення аварійної ситуації на трасі. Своєчасна перевірка прихованих дефектів дозволяє уникнути величезних рахунків за ремонт та гарантує стабільність під час маневрування.

Стан протектора

Візуальна чистота шин після миття часто створює оманливе відчуття новизни, хоча реальний стан гуми може бути критичним. Протектор зношується значно швидше, ніж здається, і навіть не зовсім "лиса" шина стає небезпечною за несприятливих погодних умов. Необхідно регулярно звертати увагу на індикатори зносу та перевіряти поверхню на наявність нерівномірних затирань.

Поява характерних здуттів або гуль на боковинах вимагає негайної заміни покришки. Такі дефекти виникають через сильні удари та свідчать про пошкодження внутрішнього каркаса. Хоча новий комплект гуми коштує чимало, безпека на трасі не має ціни, тому краще оновити колеса до моменту їх повного виходу з ладу.

Запасне колесо

Запаска часто залишається без уваги, позаяк перебуває поза зоною видимості та не використовується в щоденних поїздках. Багато сучасних авто замість повноцінного колеса комплектуються тимчасовими докатками, про стан яких згадують лише в екстрених випадках. Відсутність регулярного обслуговування перетворює цей рятівний елемент на марний вантаж у багажному відділенні.

Надзвичайно важливо періодично перевіряти тиск та загальний стан запасної шини одночасно з основними колесами. Невідповідність її параметрів іншим трьом покришкам може створити небезпечний дисбаланс під час руху.

Кріплення гайок

Постійні вібрації та навантаження під час їзди поступово послаблюють хват колісних гайок, що створює приховану загрозу. Після кожної заміни або перевзування коліс необхідно обов'язково перевіряти момент затягування приблизно через 50 км пробігу. Це критичний інтервал, на якому кріплення зазвичай дає невелику усадку.

Для цієї процедури найкраще використовувати динамометричний ключ, який дозволяє виставити точне зусилля згідно з інструкцією виробника. Надмірне затягування може пошкодити сусідні компоненти маточини, тоді як недостатнє призведе до небезпечної вібрації керма. Якщо під час руху відчуваються сторонні коливання, варто негайно перевірити надійності фіксації.

Балансування дисків

Навіть незначне потрапляння у вибоїну здатне порушити баланс коліс, навіть якщо диск виглядає неушкодженим. Спеціальні важки, що кріпляться до обода, можуть відлетіти після сильного удару, що миттєво погіршує контроль над машиною. Дисбаланс викликає відчутні вібрації, які з часом розбивають систему підвіски та погіршують паливну економічність.

Тривала їзда з розбалансованими колесами збільшує навантаження на всі вузли трансмісії та прискорює знос підшипників. Професійна перевірка на спеціальному стенді дозволяє точно визначити місця відхилень та встановити коригувальні важки. Своєчасне звернення до сервісу після наїзду на перешкоду допоможе зберегти ходову частину від передчасного руйнування.

Стан вентилів

Крихітні гумові або металеві вентилі часто ігноруються через свій незначний розмір, хоча саме вони утримують повітря всередині. Гумові компоненти з часом втрачають еластичність, тріскаються та починають пропускати тиск, що призводить до раптового спускання шини. Металеві варіанти з фіксуючими гайками також потребують перевірки цілісності ущільнювачів.

Регулярний огляд кожного вентиля на наявність механічних пошкоджень або ознак старіння матеріалу є обов'язковим елементом догляду. Пошкоджений клапан може спричинити витік повітря без жодного попередження під час швидкісного руху. Заміна цих недорогих деталей під час сезонного обслуговування є надійним способом уникнути неприємних сюрпризів на дорозі.