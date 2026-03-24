Названі найкращі літні шини для кросоверів в Україні

Кросовери на бездоріжжі. Фото: pexels.com

Середньодобова температура в Україні впевнено наближається до позначки +7°C, тому автовласникам час готуватися до сезонного перевзування. Зимовий протектор у таких умовах стає занадто м’яким, швидше зношується та погіршує керованість на сухому асфальті. На українському ринку вже з’явилися актуальні пропозиції літніх шин, які допоможуть впевнено почуватися як на швидкісних трасах, так і на розбитих заміських путівцях.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на АвтоЦентр.

Читайте також:

Важливість заміни

Нова гума забезпечує максимальну глибину протектора, що критично важливо для ефективного відведення води. На відміну від зношених шин, свіжий комплект мінімізує ризик аквапланування та дозволяє впевнено маневрувати під час злив. Це особливо актуально для кросоверів, які часто експлуатуються на заміських путівцях після дощу.

Глибокий малюнок протектора краще захищає каркас від руйнування при потраплянні у вибоїни. Стара гумова суміш з часом втрачає еластичність та стає вразливою до деформацій. В умовах економічної нестабільності завчасна покупка також допомагає зафіксувати витрати та уникнути майбутнього зростання цін на імпортні товари.

Висока якість

Французька модель Michelin Primacy 5 позиціонується як універсальне рішення для різних типів доріг. Виробник обіцяє збільшення пробігу на 18% порівняно з попереднім поколінням та стабільне гальмування навіть при значному зношенні. Низький рівень шуму робить ці шини ідеальними для використання на сучасних електричних кросоверах.

Німецька розробка Continental PremiumContact 7 демонструє бездоганний баланс між комфортом та точністю керування. Вона підходить для масивних машин преміального сегмента незалежно від типу силової установки. Спеціальний склад гуми дозволяє повністю реалізувати потенціал потужних двигунів за будь-яких погодних умов теплого сезону.

Американські шини Goodyear Eagle Sport 2 SUV орієнтовані на водіїв зі спортивним стилем водіння. Асиметричний протектор забезпечує надійне зчеплення на сухому покритті та ефективне водовідведення на мокрій трасі. Поліуретановий шар всередині конструкції суттєво знижує рівень вібрацій та шуму під час руху на високій швидкості.

Доступна альтернатива

Чеська марка Barum представила оновлену модель Bravuris 6 з покращеною паливною економічністю. Гальмівний шлях на сухому асфальті скоротився на 3% при одночасному збільшенні ресурсу експлуатації. Це раціональний вибір для власників компактних кросоверів, які шукають європейську якість за помірні кошти.

Турецькі покришки Funtoma SuvFun H/T вирізняються підвищеною міцністю каркаса до ударних навантажень. Вони добре витримують неакуратне водіння розбитими дорогами та демонструють передбачувані реакції на ґрунтовому покритті. Такий варіант підходить для інтенсивної щоденної експлуатації в міських та приміських умовах.

Китайські виробники представлені моделлю Kapsen K3000, яка поєднує низьку ціну та прийнятну динаміку. Шини пропонуються у широкому асортименті розмірів до 21 дюйма та підходять навіть для потужних спортивних моделей. Використання виробником сучасного обладнання дозволяє випускати продукцію з високими індексами швидкості для магістралей.

Також читайте:

Результати тесту літніх шин здивували водіїв

Чому шина автомобіля може лопнути на ходу

Правильний підбір

При купівлі варто суворо дотримуватися рекомендацій автовиробника щодо типорозміру та індексів навантаження. Для динамічної їзди краще обирати спортивні лінійки, а для спокійних подорожей підійдуть моделі з високою паливною ефективністю. Врахування якості дорожнього покриття на постійних маршрутах допоможе визначити необхідний рівень міцності боковини.

Для власників електромобілів критичним параметром стає опір коченню та акустичний комфорт. Моделі з маркуванням EV Ready дозволяють економити заряд батареї та забезпечують тишу в салоні. Регулярна перевірка характеристик на мокрій дорозі залишається головним чинником при виборі комплекту для безпечних далеких подорожей.