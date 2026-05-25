Как водители могут повредить шины на автомойке

Мойка колес. Фото: zoomcarwash.com.au

Регулярная очистка автомобиля от грязи помогает сохранить привлекательный внешний вид и защитить кузов от коррозии. Однако неопытные владельцы машин часто допускают грубые ошибки при использовании аппаратов высокого давления. Направление мощной струи воды на колеса без соблюдения базовых правил способно серьезно повредить структуру резины. Опрос организации TyreSafe показал, что около 80% водителей даже не догадываются о существовании подобной опасности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Риски разрушения

Прямое наведение водяной струи на боковину шины с близкого расстояния приводит к образованию микроперфораций и видимых дефектов каучука. Такое воздействие запускает процессы преждевременной деградации материала и вызывает скрытые утечки воздуха. Постоянное падение давления в колесах является одной из самых распространенных причин внезапного разрыва покрышки во время движения на высокой скорости.

Особую осторожность следует проявлять при обслуживании старших шин с признаками естественного старения или микротрещинами. Категорически запрещено направлять моечный пистолет непосредственно в зону стыка между краем протектора и колесным диском. Неконтролируемое давление воды в этом участке легко нарушает герметичность соединения, создавая условия для постоянного стравливания воздуха.

Безопасные параметры

Для безопасного ухода за кузовом и колесами автомобиля необходимо использовать легкие или средние моечные аппараты. Показатель давления воды следует удерживать в пределах от 82 до 131 бар. Оптимальная скорость потока должна составлять от 3,7 до 7,6 л в минуту, что позволяет эффективно смывать пыль и грязь без риска для краски, пластика или резины.

Читайте также:

Во время работы важно строго соблюдать безопасную дистанцию, удерживая сопло распылителя на расстоянии от 30 до 45 см от поверхности колеса. Для мытья лакокрасочного покрытия кузова специалисты советуют выбирать насадку с углом распыления 40 градусов. Однако для безопасной очистки дисков и покрышек лучше переключиться на форсунку с углом 25 градусов.

Очистка дисков

Бесконтактное смывание позволяет почти без усилий удалить остатки тормозной грязи и дорожного налета с колесных дисков. Любое приближение сопла вплотную при показателях свыше 137 бар способно мгновенно отколоть кусочки защитного лака или поцарапать покрытие. Направлять струю воды на диски рекомендуется под углом 45 градусов.

Для достижения идеального результата эксперты советуют применять проверенную методику обслуживания из четырех этапов. Сначала выполняют предварительное взбивание сухой грязи чистой водой, после чего на колеса наносят специальный активный моющий состав. Следующим шагом является аккуратное удаление стойкого налета с помощью мягкой щетки, а завершается процедура тщательным финальным промыванием до полного исчезновения химии.

Ранее Новини.LIVE писали, как ширина шины влияет на расход топлива авто. Физическая реальность демонстрирует, что увеличение площади контакта с дорогой и ухудшение аэродинамики требуют больше энергии для вращения колес.

Также читайте, что означает правило 3% для автомобильных шин. Отклонение от заводских параметров сверх этой нормы может существенно повлиять на точность приборов и работу электронных систем безопасности.