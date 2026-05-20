Как ширина шины влияет на расход топлива авто

Шины разной ширины. Фото: performanceplustire.com

Широкие автомобильные шины имеют спортивный вид, однако их установка существенно влияет на экономичность машины. Физическая реальность демонстрирует, что увеличение площади контакта с дорогой и ухудшение аэродинамики требуют больше энергии для вращения колес. Результатом такого выбора становится рост расхода топлива, о котором стоит знать перед покупкой комплекта.

Сопротивление качения

Увеличение ширины профиля напрямую влияет на потери резины во время движения. Несмотря на то, что площадь контактного пятна при одинаковом давлении остается почти неизменной, более широкий протектор испытывает большую деформацию. Исследования TU Delft подтверждают, что каждые дополнительные 10 мм ширины увеличивают сопротивление качению на 1,5-3%.

Важную роль играет увеличенная масса боковой стенки и объем деформации. Так как колесо постоянно испытывает нагрузки, этот процесс требует дополнительной энергии от мотора. Даже более экономичные двигатели вынуждены тратить больше ресурсов для преодоления этого внутреннего сопротивления.

Аэродинамическое сопротивление

Вращение колеса в воздушном потоке создает сопротивление, которое растет пропорционально квадрату скорости. Более широкая шина увеличивает площадь поперечного сечения, ухудшая обтекаемость кузова и колесных арок. Этот эффект минимален в городе до 50 км/ч, но становится определяющим на скоростных магистралях.

При скорости 120 км/ч переход с профиля 195 мм на 235 мм создает сопротивление, добавляющее примерно 0,15 л/100 км топлива. На загородных трассах со скоростью 120-130 км/ч разница между узкими и широкими профилями максимально ощутима. Именно поэтому трассовый режим движения наиболее чувствителен к геометрии колес.

Финансовые затраты

Результаты тестов клубов ADAC и TCS показывают, что каждые плюс 10 мм ширины добавляют 0,1-0,15 л/100 км топлива в смешанном цикле. Замена шин 195 мм на 235 мм увеличит расход на 0,4-0,6 л/100 км. В городе главным негативным фактором становится увеличенный момент инерции более тяжелых колес при частых разгонах.

Расчет для Toyota Camry с базовым расходом 8 л/100 км показывает финансовую разницу. Установка колес 255/35 R19 вместо штатных 215/55 R17 повышает потребление на 0,60 л/100 км. При пробеге 18 000 км это увеличивает расходы на бензин на 9200 грн за год.

Разумный выбор

Производители гибридов и электромобилей уделяют минимизации ширины особое внимание, так как их агрегаты крайне чувствительны к потерям. Узкие шины модели BMW i3 шириной всего 155 мм обеспечивают дополнительные 5-8% емкости запаса хода. Более узкий профиль также демонстрирует лучшую проходимость на снегу из-за более высокого удельного давления.

Однако более широкая резина имеет преимущества в вопросах безопасности и сокращения тормозного пути. Испытания ADAC доказали, что шины 225/50 R17 останавливают автомобиль со скорости 100 км/ч на мокром асфальте на 3-5 м быстрее, чем узкие 195/65 R15.

