Износ протектора или возраст шин авто: что на самом деле важнее

Безопасность движения на дороге напрямую зависит от состояния автомобильной резины. Оба показателя, как уровень износа протектора, так и возраст шины, являются критическими индикаторами пригодности колеса к эксплуатации. Для машин ежедневного использования протектор обычно стирается быстрее, чем наступает старение материала. Однако для редких выездов именно возраст резины становится решающим фактором безопасности.

Глубина протектора

Постоянная эксплуатация машины приводит к постепенному истиранию резинового слоя о дорожное покрытие. Для автомобилей ежедневного использования износ рисунка обычно наступает гораздо раньше, чем завершается срок годности самого материала. Критическим пределом безопасности считается остаточная глубина 1,6 мм, при которой сцепление с дорогой становится минимальным.

Использование шин с критическим износом значительно удлиняет тормозной путь и провоцирует эффект аквапланирования на мокром асфальте. Специальные индикаторы внутри канавок помогают контролировать состояние протектора без дополнительного оборудования. Как только уровень резины сравнивается с этими отметками, колеса требуют немедленной замены.

Старение резины

Для транспортных средств с небольшими пробегами именно возраст покрышек становится основным фактором риска. Даже при идеальном внешнем состоянии химические процессы внутри материала приводят к потере эластичности. Процесс окисления разрушает структуру колеса, что повышает вероятность внезапных повреждений во время движения.

Гарантийные обязательства производителей часто действуют в течение 6 лет, а после 10 лет эксплуатация считается опасной. Солнечное излучение и высокие температуры воздуха значительно ускоряют деградацию резиновой смеси. Хранение колес в закрытых помещениях позволяет немного замедлить эти процессы, но не останавливает их навсегда.

Маркировка кода

Точную дату производства каждой шины можно найти в специальном идентификационном номере DOT на боковине. Последние четыре цифры этого кода указывают на неделю и год выхода продукции с завода. Например, маркировка 4020 свидетельствует об изготовлении на 40 неделе 2020 года.

Регулярный уход помогает максимально использовать ресурс колес до наступления критического возраста или износа. Контроль давления, своевременная ротация и проверка углов установки колес предотвращают преждевременное разрушение. Простые меры профилактики обеспечивают стабильность автомобиля на дороге и продлевают жизнь дорогой резины.

