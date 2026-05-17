Знос протектора чи вік шин авто: що насправді важливіше

Механік з шиною.

Безпека руху на дорозі безпосередньо залежить від стану автомобільної гуми. Обидва показники, як рівень зносу протектора, так і вік шини, є критичними індикаторами придатності колеса до експлуатації. Для машин щоденного використання протектор зазвичай стирається швидше, ніж настає старіння матеріалу. Проте для рідкісних виїздів саме вік гуми стає вирішальним фактором безпеки.

Глибина протектора

Постійна експлуатація машини призводить до поступового стирання гумового шару об дорожнє покриття. Для автомобілів щоденного використання знос малюнка зазвичай настає набагато раніше, ніж завершується термін придатності самого матеріалу. Критичною межею безпеки вважається залишкова глибина 1,6 мм, за якої зчеплення з дорогою стає мінімальним.

Використання шин з критичним зносом значно подовжує гальмівний шлях та провокує ефект аквапланування на мокрому асфальті. Спеціальні індикатори всередині канавок допомагають контролювати стан протектора без додаткового обладнання. Щойно рівень гуми зрівнюється з цими відмітками, колеса потребують негайної заміни.

Старіння гуми

Для транспортних засобів з невеликими пробігами саме вік покришок стає основним фактором ризику. Навіть при ідеальному зовнішньому стані хімічні процеси всередині матеріалу призводять до втрати еластичності. Процес окиснення руйнує структуру колеса, що підвищує ймовірність раптових пошкоджень під час руху.

Гарантійні зобов’язання виробників часто діють протягом 6 років, а після 10 років експлуатація вважається небезпечною. Сонячне випромінювання та високі температури повітря значно прискорюють деградацію гумової суміші. Зберігання коліс у закритих приміщеннях дозволяє трохи сповільнити ці процеси, але не зупиняє їх назавжди.

Маркування коду

Точну дату виробництва кожної шини можна знайти у спеціальному ідентифікаційному номері DOT на боковині. Останні чотири цифри цього коду вказують на тиждень та рік виходу продукції з заводу. Наприклад, маркування 4020 свідчить про виготовлення на 40 тижні 2020 року.

Регулярний догляд допомагає максимально використати ресурс коліс до настання критичного віку або зносу. Контроль тиску, своєчасна ротація та перевірка кутів встановлення коліс запобігають передчасному руйнуванню. Прості заходи профілактики забезпечують стабільність автомобіля на дорозі та подовжують життя дорогої гуми.

