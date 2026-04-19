Як переконатися, що літня гума авто витримає ще сезон

Пошкоджена боковина шини. Фото: mechanics.stackexchange.com

Своєчасна перевірка комплекту літньої гуми перед встановленням дозволяє гарантувати безпеку на дорозі та уникнути раптових поломок. Оцінка технічного стану покришок включає аналіз глибини малюнка, пошук прихованих дефектів та огляд колісних дисків. Такий підхід допомагає визначити, чи здатні колеса витримати навантаження протягом усього теплого періоду.

Критичний протектор

Мінімально допустима глибина протектора в Україні становить 1,6 мм. Якщо під час вимірювань зафіксовано показник 1,8 мм, варто критично оцінити залишковий ресурс до настання осені. Заміна старої гуми на нові покришки на початку сезону дозволить уникнути необхідності термінового перевзування в розпал літа.

Поверхню протектора слід ретельно очистити від камінців, уламків дроту та інших сторонніх предметів. Видалення металевих включень потребує обережності, щоб не пошкодити герметичний шар. У разі виникнення сумнівів щодо цілісності після очищення краще звернутися до фахівців за професійною діагностикою.

Стан боковини

Огляд кожної шини з обох боків дозволяє помітити небезпечні порізи, особливо глибокі чи наскрізні. Пошкодження довжиною понад 2 см зазвичай роблять подальшу експлуатацію недоцільною, позаяк надійний ремонт у таких випадках неможливий. Цілісність бокової частини критично важлива для стабільності силового каркаса.

Для коліс, що зберігаються на дисках, обов'язковою є перевірка тиску та відсутність характерних здуттів. Поява ґуль свідчить про внутрішній розрив ниток корду, що може призвести до раптового руйнування покришки під час руху. Подібні дефекти вимагають негайної утилізації пошкодженого елемента.

Внутрішній огляд

Обстеження внутрішньої поверхні шини за допомогою ліхтарика допомагає знайти цвяхи або шматки дроту, які не видно зовні. Сторонні предмети, що стирчать всередину, краще не витягувати самостійно до візиту на сервіс. Позначення знайдених проколів крейдою або лаком значно прискорить роботу майстрів на шиномонтажі.

Додаткової уваги потребують металеві диски, на яких може з'явитися корозія в місцях прилягання гуми. Іржа на посадковій полиці часто стає причиною поступового падіння тиску та втрати герметичності колеса. Вчасне очищення дисків допоможе зберегти працездатність усього комплекту протягом сезону.

