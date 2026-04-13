Названа найміцніша літня гума для поганих доріг

Машина на дорозі з ямками. Фото: click4warranty.co.uk

Вибір літньої гуми для розбитих доріг вимагає особливої уваги до міцності каркаса та товщини боковин. Стандартні шини часто не витримують ударних навантажень на вибоїнах, що призводить до появи гриж або раптових розривів. Рейтинг 2026 року визначає моделі, здатні витримати найсуворіші умови експлуатації без передчасного зносу.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Eurokoleso.

Критичні навантаження

Звичайна літня гума розробляється для рівного асфальту, тому її конструкція орієнтована на економію пального та акустичний комфорт. На розбитих ділянках навантаження на колесо зростає в 5–8 разів порівняно з встановленою нормою. За даними профільних асоціацій, понад 34% усіх пошкоджень спричинені саме ударами об гострі краї вибоїн, а не природним зносом протектора.

Для виживання на поганому покритті шини повинні мати посилені бокові стінки з маркуванням XL або Reinforced. Такі моделі відрізняються жорсткою каркасною ниткою та спеціальними захисними ребрами по периметру. Спеціальний склад гумової суміші дозволяє рівномірно розподіляти енергію удару по всій площі колеса, запобігаючи руйнуванню внутрішнього корду.

Критерії вибору

При купівлі варто звертати увагу на індекс навантаження, який для кросоверів має бути не меншим за 100 одиниць. Це гарантує стійкість каркаса до критичних деформацій при наїзді на перешкоди під час руху. Глибина протектора нової шини для складних умов повинна становити не менше 8 мм для ефективного відведення бруду та надійного захисту від проколів.

Читайте також:

Важливим елементом фізичної безпеки є захисне ребро боковини, яке працює як своєрідний бампер між диском та гострим краєм ями. Вибір профілю в діапазоні 50–70 забезпечує необхідний запас амортизації та вберігає підвіску від жорстких ударів. Поєднання потовщеної боковини та збалансованого компаунду дозволяє впевнено тримати дорогу навіть на гравійному покритті чи ґрунті.

Рейтинг моделей

Лідером 2026 року за версією незалежних тестів ADAC та Auto Bild стала модель Michelin CrossClimate 2. Вона поєднує посилену конструкцію з винятковим зчепленням на мокрій поверхні та ресурсом до 60 000 км. Вартість такої гуми у популярному розмірі 205/60 R16 починається від 3 800 грн, що виправдано високою стійкістю до вибоїн.

Для важких кросоверів та пікапів найкращим варіантом визнано Bridgestone Dueler H/T 840 вартістю від 4 200 грн завдяки подвійному сталевому каркасу. Шина витримує до 70 000 км пробігу та демонструє найкращу в класі опірність боковим порізам. Потужний протектор глибиною понад 9 мм дозволяє впевнено долати ділянки з гострим камінням та глибокими вибоїнами.

Continental ContiCrossContact LX2 ціною від 3 600 грн пропонує ідеальний баланс між тишею в салоні та міцністю. Ця модель має опцію самозаклеювання дрібних проколів без зупинки авто, що критично важливо на віддалених маршрутах. Її конструкція оптимізована для тривалих подорожей шляхами з нестабільним покриттям.

Подовження ресурсу

Підтримка правильного тиску є критичною умовою для виживання гуми на розбитому асфальті. Недокачана боковина при ударі складається вдвічі, що миттєво руйнує цілісність конструкції. Для регулярних поїздок поганими шляхами рекомендується підтримувати тиск на 0,1–0,2 бара вище заводської норми для кращої пружності колеса.

Ротація коліс кожні 8000–10 000 км дозволяє вирівняти знос між осями та подовжити життя всього комплекту на 20%. Огляд боковин після кожного серйозного контакту з ямою допомагає вчасно помітити грижу, яка може проявитися за кілька днів. Дотримання швидкості до 30 км/год на пошкоджених ділянках зменшує пікові навантаження на каркас у кілька разів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, які юридичні наслідки настають для водія за їзду на зимових шинах в Україні влітку. Попри те, що прямої законодавчої заборони не існує, розглянуті випадки адміністративної відповідальності та проблеми зі страховими виплатами.

Також читайте про пʼять важливих перевірок коліс, про які забувають водії. Стан коліс безпосередньо впливає на безпеку та плавність ходу автомобіля, проте більшість водіїв обмежуються лише швидким оглядом тиску.