Яка відповідальність за їзду на зимових шинах влітку в Україні

Автомобільне колесо у динаміці. Фото: na.nokiantyres.com

Українське законодавство станом на весну 2026 року не містить прямої заборони на використання зимових шин у літній період. Відсутність спеціальної норми означає, що водії можуть не боятися прямих штрафів за гуму не за сезоном. Проте існують приховані юридичні та фінансові загрози, які виникають у разі аварії або звернення до страхової компанії.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Юридичні наслідки

Хоча прямих санкцій за сезонність шин немає, відповідальність може настати непрямим шляхом. У разі виникнення ДТП потерпіла сторона має право спробувати довести, що саме використання невідповідних покришок призвело до аварії. Це дозволяє кваліфікувати ситуацію як експлуатацію технічно несправного транспортного засобу згідно зі статтею 121 КУпАП.

Адвокат Євген Буліменко зазначає, що доведення такого факту щонайменше стає підставою для накладення штрафу на водія.

Характеристики зимової гуми при високих температурах значно погіршують керованість та гальмівний шлях. Саме тому технічна експертиза може стати вирішальним чинником у визначенні відповідальності за наслідки зіткнення на дорозі.

Страхові умови

Фінансові ризики часто пов’язані з умовами договорів страхування, де чітко прописані вимоги до технічного стану автомобіля. Страхові компанії зазвичай вказують, що тип коліс повинен відповідати конкретним погодним умовам або календарним датам. Якщо аварія трапляється влітку на зимовій гумі, страховик може законно відмовити у відшкодуванні збитків через невідповідність стану авто.

Важливо звертати увагу на конкретні терміни літнього та зимового періодів, які кожна компанія встановлює в угодах індивідуально. Деякі договори КАСКО орієнтуються не на дати, а на наявність ожеледі чи снігу на дорожньому полотні. Юристи рекомендують детально обговорювати ці пункти під час укладання угоди, щоб уникнути неоднозначних трактувань у критичний момент.

