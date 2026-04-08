Главная Авто Какая ответственность за езду на зимних шинах летом в Украине

Дата публикации 8 апреля 2026 13:50
Украинское законодательство по состоянию на весну 2026 года не содержит прямого запрета на использование зимних шин в летний период. Отсутствие специальной нормы означает, что водители могут не бояться прямых штрафов за резину не по сезону. Однако существуют скрытые юридические и финансовые угрозы, которые возникают в случае аварии или обращения в страховую компанию.

Юридические последствия

Хотя прямых санкций за сезонность шин нет, ответственность может наступить косвенным путем. В случае возникновения ДТП потерпевшая сторона имеет право попытаться доказать, что именно использование неподходящих покрышек привело к аварии. Это позволяет квалифицировать ситуацию как эксплуатацию технически неисправного транспортного средства согласно статье 121 КУоАП.

Адвокат Евгений Булименко отмечает, что доказательство такого факта как минимум становится основанием для наложения штрафа на водителя.

Характеристики зимней резины при высоких температурах значительно ухудшают управляемость и тормозной путь. Именно поэтому техническая экспертиза может стать решающим фактором в определении ответственности за последствия столкновения на дороге.

Страховые условия

Финансовые риски часто связаны с условиями договоров страхования, где четко прописаны требования к техническому состоянию автомобиля. Страховые компании обычно указывают, что тип колес должен соответствовать конкретным погодным условиям или календарным датам. Если авария случается летом на зимней резине, страховщик может законно отказать в возмещении убытков из-за несоответствия состояния авто.

Важно обращать внимание на конкретные сроки летнего и зимнего периодов, которые каждая компания устанавливает в соглашениях индивидуально. Некоторые договоры КАСКО ориентируются не на даты, а на наличие гололеда или снега на дорожном полотне. Юристы рекомендуют детально обсуждать эти пункты при заключении соглашения, чтобы избежать неоднозначных трактовок в критический момент.

лето авто штраф штрафы страхование автомобиль шины для авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Игорь Саджа
