Шины с дисками и без них.

Несмотря на многолетнюю репутацию Goodyear, независимые испытания все чаще отдают первенство менее медийным производителям. Современные технологии позволяют недооцененным маркам автомобильных шин демонстрировать лучшие показатели торможения и управляемости в экстремальных условиях. Выбор резины на основе реальных тестов позволяет получить премиальное качество по более выгодной цене.

Скандинавская выносливость

Финский бренд Nokian традиционно считается экспертом зимних условий благодаря линейке Hakkapeliitta. Однако последние тесты 2025 года подтверждают высокую эффективность и всесезонных моделей этого производителя. В частности шины SeasonProof 2 показали самый короткий тормозной путь на мокром асфальте, опередив популярную модель Goodyear Vector 4Seasons Gen 3.

Эксперты отмечают отличную обратную связь и стабильность Nokian при скоростном маневрировании. В рейтингах Consumer Reports 2026 продукция финской марки заняла первые места в категориях для внедорожников, кроссоверов и легковых авто.

Европейские традиции

Нидерландский бренд Vredestein демонстрирует большие успехи в прямом противостоянии с лидерами рынка. Во время сравнительных испытаний модель Quatrac победила Goodyear в десяти из пятнадцати совместных тестов. Хотя американский бренд сохранил преимущество на снегу, европейский производитель оказался лучшим в большинстве других дисциплин.

Летняя модель Ultrac также одержала победу в престижном тесте AutoExpress 2024. Она обошла Goodyear Eagle F1 по показателям шума, комфорта и эффективности на сухом и мокром покрытии. При этом стоимость продукции Vredestein остается более привлекательной для массового потребителя.

Корейские инновации

Компания Hankook в 2026 году прочно закрепилась среди лидеров по версии Consumer Reports, заняв место выше Goodyear. Производитель демонстрирует особые успехи в сегменте шин для электромобилей. Модель iON evo третий год подряд получает самые высокие оценки, опережая именитых конкурентов.

Еще один представитель Кореи Kumho занял пятое место в рейтинге брендов 2026 года. В летних тестах модель Ecsta HS52 продемонстрировала значительно лучшие результаты, чем конкурент от Goodyear в общем зачете ADAC. Покупатели часто выбирают этот бренд из-за ориентированности на производительность и высокий уровень комфорта.

Внедорожное первенство

Японский бренд Falken перестал восприниматься как производитель среднего эшелона после серии успешных тестов. Летняя модель Azenis FK520 показала чрезвычайное сцепление и стабильность наряду с наилучшими премиальными образцами. При этом уровень шума шин Falken оказался лишь минимально выше эталонных показателей признанных лидеров.

В сегменте шин для бездорожья модель Wildpeak AT3W превзошла Goodyear Wrangler по эффективности торможения на сухой поверхности. Путь до остановки у японской шины составил 43,9 м против 44,6 м у соперника. Специалисты признали Falken лучшим выбором для полноприводных авто по совокупности характеристик.

