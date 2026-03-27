Названы лучшие шины для электромобилей в 2026 году

Вид на шины электромобиля. Фото: racv.com.au

Выбор правильных шин для электромобилей критически важен из-за особенностей конструкции таких авто. Электрокары обычно значительно тяжелее бензиновых аналогов и имеют более высокий крутящий момент, что создает чрезмерное давление на резину. Свежее исследование Consumer Reports помогло определить лучшие модели, которые обеспечивают надежность и комфорт во время движения.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Особенности эксплуатации

Электромобили требуют специализированных шин, способных выдерживать большой вес аккумуляторных батарей. Высокий крутящий момент приводит к более быстрому износу протектора, если состав резины не адаптирован к таким нагрузкам. Правильный выбор позволяет не только продлить срок службы колес, но и улучшить общую управляемость транспортного средства.

Важным фактором остается уровень шума, поскольку отсутствие двигателя внутреннего сгорания делает звуки от контакта с дорогой более заметными. Современные производители применяют специальные технологии поглощения вибраций для создания акустического комфорта в салоне.

Фокус тестирований

Южнокорейский бренд Hankook возглавил рейтинг со своей моделью iON evo AS, которая признана лучшей для электрокаров. Эксперты оценивали торможение на мокрой и сучковатой дороге, управляемость, комфорт и долговечность протектора. Эта модель продемонстрировала результаты выше среднего в большинстве категорий, опередив многих именитых конкурентов.

Читайте также:

Второе место в общем зачете также досталось продукции этой марки, а именно модели Ventus S1 AS TO. Высокое качество исполнения позволило этим шинам обойти даже изделия от Goodyear.

Вопрос эффективности

В категории энергоэффективности первую строчку заняла модель Hankook Ventus S2 AS TO, которая обеспечивает наименьшее сопротивление качению. Это позволяет увеличить запас хода на одном заряде, что является важным для владельцев электрокаров. Однако специалисты отмечают, что эти шины несколько уступает лидерам в противодействии аквапланированию.

Шины Hankook iON evo AS заняли второе место по показателям эффективности, оставаясь более сбалансированным выбором для ежедневных поездок. Выбор между этими двумя моделями зависит от приоритетов владельца в отношении дальности пробега или безопасности на мокром асфальте.