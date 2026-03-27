Названі найкращі шини для електромобілів у 2026 році

Названі найкращі шини для електромобілів у 2026 році

Дата публікації: 27 березня 2026 19:45
Вид на шини електромобіля. Фото: racv.com.au

Вибір правильних шин для електромобілів критично важливий через особливості конструкції таких авто. Електрокари зазвичай значно важчі за бензинові аналоги та мають вищий крутний момент, що створює надмірний тиск на гуму. Свіже дослідження Consumer Reports допомогло визначити найкращі моделі, які забезпечують надійність та комфорт під час руху.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Особливості експлуатації

Електромобілі вимагають спеціалізованих шин, здатних витримувати велику вагу акумуляторних батарей. Високий крутний момент призводить до швидшого зносу протектора, якщо склад гуми не адаптований до таких навантажень. Правильний вибір дозволяє не лише подовжити термін служби коліс, а й покращити загальну керованість транспортного засобу.

Важливим фактором залишається рівень шуму, позаяк відсутність двигуна внутрішнього згоряння робить звуки від контакту з дорогою помітнішими. Сучасні виробники застосовують спеціальні технології поглинання вібрацій для створення акустичного комфорту в салоні.

Фокус тестувань

Південнокорейський бренд Hankook очолив рейтинг зі своєю моделлю iON evo AS, яка визнана найкращою для електрокарів. Експерти оцінювали гальмування на мокрій та сучій дорозі, керованість, комфорт та довговічність протектора. Ця модель продемонструвала результати вище середнього у більшості категорій, випередивши багатьох іменитих конкурентів.

Друге місце в загальному заліку також дісталося продукції цієї марки, а саме моделі Ventus S1 AS TO. Висока якість виконання дозволила цим шинам обійти навіть вироби від Goodyear.

Питання ефективності

У категорії енергоефективності першу сходинку посіла модель Hankook Ventus S2 AS TO, яка забезпечує найменший опір коченню. Це дозволяє збільшити запас ходу на одному заряді, що є важливим для власників електрокарів. Проте фахівці зазначають, що ці шини дещо поступається лідерам у протидії акваплануванню.

Шини Hankook iON evo AS посіли друге місце за показниками ефективності, залишаючись збалансованішим вибором для щоденних поїздок. Вибір між цими двома моделями залежить від пріоритетів власника щодо дальності пробігу або безпеки на мокрому асфальті.

рейтинг електрокари тест електромобіль випробовування шини для авто
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Реклама

