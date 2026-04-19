Как убедиться, что летняя резина авто выдержит еще сезон

Поврежденная боковина шины. Фото: mechanics.stackexchange.com

Своевременная проверка комплекта летней резины перед установкой позволяет гарантировать безопасность на дороге и избежать внезапных поломок. Оценка технического состояния покрышек включает анализ глубины рисунка, поиск скрытых дефектов и осмотр колесных дисков. Такой подход помогает определить, способны ли колеса выдержать нагрузку в течение всего теплого периода.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

Критичный протектор

Минимально допустимая глубина протектора в Украине составляет 1,6 мм. Если во время измерений зафиксирован показатель 1,8 мм, стоит критически оценить остаточный ресурс до наступления осени. Замена старой резины на новые покрышки в начале сезона позволит избежать необходимости срочной переобувки в разгар лета.

Поверхность протектора следует тщательно очистить от камешков, обломков проволоки и прочих посторонних предметов. Удаление металлических включений требует осторожности, чтобы не повредить герметичный слой. В случае возникновения сомнений относительно целостности после очистки лучше обратиться к специалистам за профессиональной диагностикой.

Состояние боковины

Осмотр каждой шины с обеих сторон позволяет заметить опасные порезы, особенно глубокие или сквозные. Повреждения длиной более 2 см обычно делают дальнейшую эксплуатацию нецелесообразной, поскольку надежный ремонт в таких случаях невозможен. Целостность боковой части критически важна для стабильности силового каркаса.

Для колес, хранящихся на дисках, обязательна проверка давления и отсутствие характерных вздутий. Появление шишек свидетельствует о внутреннем разрыве нитей корда, что может привести к внезапному разрушению покрышки во время движения. Подобные дефекты требуют немедленной утилизации поврежденного элемента.

Внутренний осмотр

Обследование внутренней поверхности шины с помощью фонарика помогает найти гвозди или куски проволоки, которые не видны снаружи. Посторонние предметы, торчащие внутрь, лучше не извлекать самостоятельно до визита на сервис. Обозначение найденных проколов мелом или лаком значительно ускорит работу мастеров на шиномонтаже.

В дополнительном внимании нуждаются металлические диски, на которых может появиться коррозия в местах прилегания резины. Ржавчина на посадочной полке часто становится причиной постепенного падения давления и потери герметичности колеса. Своевременная очистка дисков поможет сохранить работоспособность всего комплекта в течение сезона.

