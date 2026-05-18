Зачем и как обкатывать шины автомобиля

Установка нового комплекта автомобильной резины требует соблюдения правил эксплуатации на начальном этапе. Свежий протектор нуждается в обкатке для достижения максимальных показателей сцепления. Заводские вещества на поверхности колес должны полностью стереться перед началом интенсивного использования.

Технологические причины

Во время производства используют специальные смазки для извлечения колес из формы. Химикаты запекаются на поверхности, образуя гладкую пленку, что снижает трение и ухудшает управляемость машины в первые дни.

Для удаления налета производители рекомендуют спокойный темп движения. Специалисты советуют проехать в щадящем режиме примерно 480-800 км, так как за это время микрослой протектора естественным образом изнашивается об асфальт, открывая рабочую структуру резины.

Правила обкатки

Процесс подготовки колес похож на обкатку двигателя, где стоит избегать экстремальных нагрузок. Рекомендуется отказаться от резких стартов и экстренного торможения. Умеренный темп и увеличенная дистанция позволят предотвратить аварийные ситуации.

Критическим фактором для распределения нагрузки является поддержание оптимального внутреннего давления. Отклонения от нормы приводят к неравномерному износу и перегреву. Также стоит проверить затяжку колесных гаек после первых 50-100 км пробега.

Зимняя специфика

Особого внимания требуют зимние модели, в частности версии с металлическими шипами. Процедура необходима для того, чтобы шипы правильно сели в гнезда и зафиксировались. Во время первых 100 км движения скорость автомобиля не должна превышать 50 км/ч.

Дальнейший уход предусматривает балансировку и ротацию каждые 8000-11 000 км. Появление вибраций на руле является сигналом о необходимости посещения сервиса.

