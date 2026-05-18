Навіщо та як обкатувати шини автомобіля

Встановлення нового комплекту автомобільної гуми вимагає дотримання правил експлуатації на початковому етапі. Свіжий протектор потребує обкатки для досягнення максимальних показників зчеплення. Заводські речовини на поверхні коліс мають повністю стертися перед початком інтенсивного використання.

Технологічні причини

Під час виробництва використовують спеціальні мастила для вилучення коліс з форми. Хімікати запікаються на поверхні, утворюючи гладку плівку, що знижує тертя та погіршує керованість машини у перші дні.

Для видалення нальоту виробники рекомендують спокійний темп руху. Фахівці радять проїхати у лагідному режимі приблизно 480–800 км, позаяк за цей час мікрошар протектора природним чином зношується об асфальт, відкриваючи робочу структуру гуми.

Правила обкатки

Процес підготовки коліс схожий на обкатку двигуна, де варто уникати екстремальних навантажень. Рекомендується відмовитися від різких стартів та екстреного гальмування. Помірний темп та збільшена дистанція дозволять запобігти аварійним ситуаціям.

Критичним фактором для розподілу навантаження є підтримання оптимального внутрішнього тиску. Відхилення від норми призводять до нерівномірного зносу та перегріву. Також варто перевірити затягування колісних гайок після перших 50–100 км пробігу.

Зимова специфіка

Особливої уваги потребують зимові моделі, зокрема версії з металевими шипами. Процедура необхідна для того, щоб шипи правильно сіли у гнізда та зафіксувалися. Під час перших 100 км руху швидкість автомобіля не повинна перевищувати 50 км/год.

Подальший догляд передбачає балансування та ротацію кожні 8000–11 000 км. Поява вібрацій на кермі є сигналом про необхідність відвідин сервісу.

