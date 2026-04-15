Як зберегти зимові шини влітку придатними на наступний сезон

Зберігання автомобільних шин.

Правильне зберігання зимових шин сприяє їхній довговічності та безпеки під час майбутніх холодів. Неналежні умови можуть призвести до незворотної деформації каркаса та втрати еластичності гумової суміші. Своєчасна підготовка місця для літнього простою коліс дозволить уникнути передчасних витрат на новий комплект.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.

Ризики експлуатації

Неправильне зберігання покришок призводить до того, що гума починає тріскатися та втрачає стійкість до стирання. Під впливом сонячного світла та високих температур матеріал твердіє, що негативно позначається на майбутньому зчепленні з дорогою. Металокорд у невідповідних умовах стає крихким, а загальні експлуатаційні характеристики стрімко погіршуються.

Металокордовий каркас у непристосованих приміщеннях може деформуватися, через що шина втрачає свою ідеальну круглу форму. У місцях пошкоджень гуми через зайву вологу часто виникає прихована корозія металевих ниток, яка руйнує внутрішню структуру виробу. Такі пошкодження часто залишаються непомітними до початку активного використання авто взимку.

Оптимальні умови

Головними ворогами зимової гуми є ультрафіолетове випромінювання та спека, які позбавляють суміш необхідної еластичності. Приміщення для зберігання має бути сухим та прохолодним, щоб запобігти окисненню внутрішніх елементів конструкції. Важливо уникати місць, де на колеса можуть потрапляти прямі сонячні промені протягом багатьох годин щодня.

Читайте також:

Для тривалого простою найкраще підходять підвали будинків або капітальні гаражі з ефективною вентиляцією. Також можна використовувати цокольні поверхи господарчих будівель або оглядові ями, якщо вони добре провітрюються через нещільні кришки. Капітальні споруди, які не перегріваються влітку, дозволяють зберегти 100% властивостей гумової суміші до наступного сезону.

Правильне положення

Покришки без дисків не рекомендується складати пірамідою понад чотири штуки через ризик надмірного тиску на нижні екземпляри. Така позиція може сплющити боковини та деформувати металокорд, що суттєво ускладнить подальший монтаж на диски. Натомість колеса у зборі з металевими ободами можна штабелювати без загрози порушення їхньої геометрії.

Оптимальним способом розміщення гуми без дисків є зберігання стоячи на спеціальних стелажах або підвішування на стіні за отвори. Навіть гола покришка надійно висітиме на цвяху без шкоди для протектора, якщо на неї не тиснутимуть інші предмети. Правильна орієнтація коліс у просторі гарантує відсутність биття та вібрацій під час руху на великій швидкості в майбутньому.

