Корейські зимові шини: чи варто їх купувати

За тридцять років корейські виробники шин Hankook, Kumho та Nexen перетворилися на інноваційних гравців, які ефективно конкурують з такими брендами, як Michelin та Continental. Вони займають близько 7% світового ринку, експортують продукцію у понад 180 країн та отримали сертифікацію для заводської комплектації автогігантів на кшталт BMW та Volkswagen.

Технологічний прорив

Провідні виробники мають свої заводи не лише в Південній Кореї, але й в Чехії, Угорщині, Китаї, В’єтнамі, Індонезії та США. Корейські шини сертифіковані за міжнародними стандартами ECE R117 (ЄС) та DOT (США).

Завдяки цьому вони офіційно постачаються для OEM-комплектацій (заводського встановлення) на автомобілі Hyundai, Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. Найуспішніші моделі стабільно потрапляють до рейтингів ADAC, AutoBild та TÜV.

Виробники акцентують увагу на суміші з кремнієвими полімерними зв’язками (Silica Compound Plus), 3D-ламелях та асиметричних протекторах, що забезпечують надійне зчеплення на мокрій дорозі й контроль на снігу.

