Корейські зимові шини: чи варто їх купувати

Чи варто купувати корейські зимові шини
За тридцять років корейські виробники шин Hankook, Kumho та Nexen перетворилися на інноваційних гравців, які ефективно конкурують з такими брендами, як Michelin та Continental. Вони займають близько 7% світового ринку, експортують продукцію у понад 180 країн та отримали сертифікацію для заводської комплектації автогігантів на кшталт BMW та Volkswagen.
Технологічний прорив
Провідні виробники мають свої заводи не лише в Південній Кореї, але й в Чехії, Угорщині, Китаї, В’єтнамі, Індонезії та США. Корейські шини сертифіковані за міжнародними стандартами ECE R117 (ЄС) та DOT (США).
Завдяки цьому вони офіційно постачаються для OEM-комплектацій (заводського встановлення) на автомобілі Hyundai, Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. Найуспішніші моделі стабільно потрапляють до рейтингів ADAC, AutoBild та TÜV.
Виробники акцентують увагу на суміші з кремнієвими полімерними зв’язками (Silica Compound Plus), 3D-ламелях та асиметричних протекторах, що забезпечують надійне зчеплення на мокрій дорозі й контроль на снігу.
Найкращі зимові моделі
- Hankook Winter i*cept RS3 (W462). Фрикційна нешипована шина коштує близько 4000 грн. Її технології включають суміш Aqua Pine Compound на основі смол хвойних дерев, що гарантує еластичність при низьких температурах, а також малюнок протектора з 3D-ламелями для додаткового зчеплення на льоду. Серед переваг виділяється висока стійкість на мокрій дорозі (клас B за EU-маркуванням), тихий та комфортний хід, а також здатність добре тримати траєкторію при маневрах. Водночас, її недоліком є нижче зчеплення на глибокому снігу, а м’який борт може спричиняти невелике гойдання на кросоверах.
- Kumho WinterCraft WP72. Фрикційна UHP-шина для потужних автомобілів, ціна якої становить 4200–4500 грн. Вона використовує гумову суміш High-Grip Silica з нанодобавками кремнію та 3D-ламелі Micro-Edge для посилення зчеплення при гальмуванні. Її перевагами є відмінна стабільність на сухій та мокрій трасі, придатність для спортивних седанів та кросоверів, а також високий ресурс з рівномірним зносом до 55 000 км. Однак при -20 °C може спостерігатися помітне зниження еластичності, а шум трохи вищий, ніж у Continental TS860
- Nexen Winguard Snow’G3 (W462). Фрикційна шина пропонується за доступною ціною близько 3500 грн. Технології передбачають суміш Flexibility Silica, що зберігає еластичність навіть при -30 °C, асиметричний протектор з трьома жорсткими ребрами та покращену водовідвідну систему. Серед переваг — оптимальне співвідношення ціни та якості, гарне гальмування на мокрому асфальті та висока зносостійкість до 60 000 км. До недоліків належить гірша поведінка на льоду порівняно з шипованими моделями та середній рівень шуму.
- Kumho I’Zen KW31. Нешипована модель за ціною 3600–3800 грн. Вона вирізняється м’якою сумішшю з натуральними смолами та V-подібним малюнком протектора, що забезпечує стійкість на сніговій каші та підвищену еластичність при -25 °C. Перевагами є короткий гальмівний шлях на укоченому снігу та ефективна робота в міських умовах при мінімальному рівні шуму. Недоліками є швидше зношування при температурі вище +5 °C та непридатність для агресивного стилю водіння.
- Hankook Winter i*Pike RS2 (W429). Шипована шина коштує 4500–4800 грн. Використані посилені шипи Tungsten Grip з карбіду вольфраму та подвійний шар гумової суміші для їхньої стійкості, а оптимізований крок шипів знижує шум. Її головні переваги — стабільність та висока міцність шипів на льоду, а також стійкість до стирання. До недоліків можна віднести підвищене споживання пального та більший рівень шуму порівняно з нешипованими аналогами.
