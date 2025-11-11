Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Чи варто купувати корейські зимові шини

Чи варто купувати корейські зимові шини

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 06:00
Оновлено: 17:18
Корейські зимові шини: чи варто їх купувати
Корейські зимові шини на авто. Фото: hankooktire.com

За тридцять років корейські виробники шин Hankook, Kumho та Nexen перетворилися на інноваційних гравців, які ефективно конкурують з такими брендами, як Michelin та Continental. Вони займають близько 7% світового ринку, експортують продукцію у понад 180 країн та отримали сертифікацію для заводської комплектації автогігантів на кшталт BMW та Volkswagen.

Про це написав Eurokoleso.

Реклама
Читайте також:

Технологічний прорив

Провідні виробники мають свої заводи не лише в Південній Кореї, але й в Чехії, Угорщині, Китаї, В’єтнамі, Індонезії та США. Корейські шини сертифіковані за міжнародними стандартами ECE R117 (ЄС) та DOT (США).

Завдяки цьому вони офіційно постачаються для OEM-комплектацій (заводського встановлення) на автомобілі Hyundai, Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. Найуспішніші моделі стабільно потрапляють до рейтингів ADAC, AutoBild та TÜV.

Виробники акцентують увагу на суміші з кремнієвими полімерними зв’язками (Silica Compound Plus), 3D-ламелях та асиметричних протекторах, що забезпечують надійне зчеплення на мокрій дорозі й контроль на снігу.

Також читайте:

Який штраф за автомобільні шини взимку 2025 року

Чи є сенс купувати китайські зимові шини

Як перевірити реальний вік зимових шин

Найкращі зимові моделі

  • Hankook Winter i*cept RS3 (W462). Фрикційна нешипована шина коштує близько 4000 грн. Її технології включають суміш Aqua Pine Compound на основі смол хвойних дерев, що гарантує еластичність при низьких температурах, а також малюнок протектора з 3D-ламелями для додаткового зчеплення на льоду. Серед переваг виділяється висока стійкість на мокрій дорозі (клас B за EU-маркуванням), тихий та комфортний хід, а також здатність добре тримати траєкторію при маневрах. Водночас, її недоліком є нижче зчеплення на глибокому снігу, а м’який борт може спричиняти невелике гойдання на кросоверах.
  • Kumho WinterCraft WP72. Фрикційна UHP-шина для потужних автомобілів, ціна якої становить 4200–4500 грн. Вона використовує гумову суміш High-Grip Silica з нанодобавками кремнію та 3D-ламелі Micro-Edge для посилення зчеплення при гальмуванні. Її перевагами є відмінна стабільність на сухій та мокрій трасі, придатність для спортивних седанів та кросоверів, а також високий ресурс з рівномірним зносом до 55 000 км. Однак при -20 °C може спостерігатися помітне зниження еластичності, а шум трохи вищий, ніж у Continental TS860
  • Nexen Winguard Snow’G3 (W462). Фрикційна шина пропонується за доступною ціною близько 3500 грн. Технології передбачають суміш Flexibility Silica, що зберігає еластичність навіть при -30 °C, асиметричний протектор з трьома жорсткими ребрами та покращену водовідвідну систему. Серед переваг — оптимальне співвідношення ціни та якості, гарне гальмування на мокрому асфальті та висока зносостійкість до 60 000 км. До недоліків належить гірша поведінка на льоду порівняно з шипованими моделями та середній рівень шуму.
  • Kumho I’Zen KW31. Нешипована модель за ціною 3600–3800 грн. Вона вирізняється м’якою сумішшю з натуральними смолами та V-подібним малюнком протектора, що забезпечує стійкість на сніговій каші та підвищену еластичність при -25 °C. Перевагами є короткий гальмівний шлях на укоченому снігу та ефективна робота в міських умовах при мінімальному рівні шуму. Недоліками є швидше зношування при температурі вище +5 °C та непридатність для агресивного стилю водіння.
  • Hankook Winter i*Pike RS2 (W429). Шипована шина коштує 4500–4800 грн. Використані посилені шипи Tungsten Grip з карбіду вольфраму та подвійний шар гумової суміші для їхньої стійкості, а оптимізований крок шипів знижує шум. Її головні переваги — стабільність та висока міцність шипів на льоду, а також стійкість до стирання. До недоліків можна віднести підвищене споживання пального та більший рівень шуму порівняно з нешипованими аналогами.

авто Південна Корея ціни автомобіль шини для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації