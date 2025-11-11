Видео
Стоит ли покупать корейские зимние шины

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 06:00
обновлено: 17:18
Корейские зимние шины: стоит ли их покупать
Корейские зимние шины на авто. Фото: hankooktire.com

За тридцать лет корейские производители шин Hankook, Kumho и Nexen превратились в инновационных игроков, которые эффективно конкурируют с такими брендами, как Michelin и Continental. Они занимают около 7% мирового рынка, экспортируют продукцию в более 180 стран и получили сертификацию для заводской комплектации автогигантов вроде BMW и Volkswagen.

Об этом написал Eurokoleso.

Технологический прорыв

Ведущие производители имеют свои заводы не только в Южной Корее, но и в Чехии, Венгрии, Китае, Вьетнаме, Индонезии и США. Корейские шины сертифицированы по международным стандартам ECE R117 (ЕС) и DOT (США).

Благодаря этому они официально поставляются для OEM-комплектаций (заводской установки) на автомобили Hyundai, Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. Самые успешные модели стабильно попадают в рейтинги ADAC, AutoBild и TÜV.

Производители акцентируют внимание на смеси с кремниевыми полимерными связями (Silica Compound Plus), 3D-ламелях и асимметричных протекторах, обеспечивающих надежное сцепление на мокрой дороге и контроль на снегу.

Лучшие зимние модели

  • Hankook Winter i*cept RS3 (W462). Фрикционная нешипованная шина стоит около 4000 грн. Ее технологии включают смесь Aqua Pine Compound на основе смол хвойных деревьев, гарантирующую эластичность при низких температурах, а также рисунок протектора с 3D-ламелями для дополнительного сцепления на льду. Среди преимуществ выделяется высокая устойчивость на мокрой дороге (класс B по EU-маркировке), тихий и комфортный ход, а также способность хорошо держать траекторию при маневрах. В то же время, ее недостатком является более низкое сцепление на глубоком снегу, а мягкий борт может вызывать небольшое качание на кроссоверах.
  • Kumho WinterCraft WP72. Фрикционная UHP-шина для мощных автомобилей, цена которой составляет 4200-4500 грн. Она использует резиновую смесь High-Grip Silica с нанодобавками кремния и 3D-ламели Micro-Edge для усиления сцепления при торможении. Ее преимуществами являются отличная стабильность на сухой и мокрой трассе, пригодность для спортивных седанов и кроссоверов, а также высокий ресурс с равномерным износом до 55 000 км. Однако при -20 °C может наблюдаться заметное снижение эластичности, а шум немного выше, чем у Continental TS860
  • Nexen Winguard Snow'G3 (W462). Фрикционная шина предлагается по доступной цене около 3500 грн. Технологии предусматривают смесь Flexibility Silica, сохраняющую эластичность даже при -30 °C, асимметричный протектор с тремя жесткими ребрами и улучшенную водоотводную систему. Среди преимуществ — оптимальное соотношение цены и качества, хорошее торможение на мокром асфальте и высокая износостойкость до 60 000 км. К недостаткам относится худшее поведение на льду по сравнению с шипованными моделями и средний уровень шума.
  • Kumho I'Zen KW31. Нешипованная модель по цене 3600-3800 грн. Она отличается мягкой смесью с натуральными смолами и V-образным рисунком протектора, что обеспечивает устойчивость на снежной каше и повышенную эластичность при -25 °C. Преимуществами являются короткий тормозной путь на укатанном снегу и эффективная работа в городских условиях при минимальном уровне шума. Недостатками являются более быстрый износ при температуре выше +5 °C и непригодность для агрессивного стиля вождения.
  • Hankook Winter i*Pike RS2 (W429). Шипованная шина стоит 4500-4800 грн. Использованы усиленные шипы Tungsten Grip из карбида вольфрама и двойной слой резиновой смеси для их устойчивости, а оптимизированный шаг шипов снижает шум. Ее главные преимущества — стабильность и высокая прочность шипов на льду, а также устойчивость к истиранию. К недостаткам можно отнести повышенное потребление топлива и больший уровень шума по сравнению с нешипованными аналогами.

авто Южная Корея цены автомобиль шины для авто
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
