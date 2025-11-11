Корейские зимние шины: стоит ли их покупать

Корейские зимние шины на авто. Фото: hankooktire.com

За тридцать лет корейские производители шин Hankook, Kumho и Nexen превратились в инновационных игроков, которые эффективно конкурируют с такими брендами, как Michelin и Continental. Они занимают около 7% мирового рынка, экспортируют продукцию в более 180 стран и получили сертификацию для заводской комплектации автогигантов вроде BMW и Volkswagen.

Об этом написал Eurokoleso.

Технологический прорыв

Ведущие производители имеют свои заводы не только в Южной Корее, но и в Чехии, Венгрии, Китае, Вьетнаме, Индонезии и США. Корейские шины сертифицированы по международным стандартам ECE R117 (ЕС) и DOT (США).

Благодаря этому они официально поставляются для OEM-комплектаций (заводской установки) на автомобили Hyundai, Kia, Chevrolet, Volkswagen, BMW. Самые успешные модели стабильно попадают в рейтинги ADAC, AutoBild и TÜV.

Производители акцентируют внимание на смеси с кремниевыми полимерными связями (Silica Compound Plus), 3D-ламелях и асимметричных протекторах, обеспечивающих надежное сцепление на мокрой дороге и контроль на снегу.

Лучшие зимние модели