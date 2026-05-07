Как экономят топливо различные классы автомобильных шин

Стеллаж с автомобильными шинами. Фото: tityres.com

Выбор автомобильных шин напрямую влияет на финансовые затраты и экономическую эффективность эксплуатации машины. Разница между классами топливной эффективности может составлять до 7,5% от общего потребления топлива. Правильно подобранная резина позволяет экономить значительные средства ежегодно.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Eurokoleso.

Классификация шин

Топливная эффективность резины по стандарту EU Label базируется на измерении коэффициента сопротивления качения на специальных стендах. Например, переход с низкого класса E на премиальный класс A для автомобиля Toyota Corolla с базовым расходом 7,5 л/100 км обеспечивает экономию около 106 л бензина в год при пробеге 20 000 км. В денежном эквиваленте, если взять цену топлива 53 грн/л, это позволяет сохранить более 5 600 грн.

Сопротивление качения отвечает за 20-30% общего расхода топлива машины. Изделия с высоким содержанием силики в составе резиновой смеси обычно демонстрируют самый низкий уровень энергетических потерь. Разница всего в один класс по европейской маркировке в среднем равна изменению расхода на 0,1-0,15 л/100 км при езде в городском цикле.

Влияние давления

Поддержание оптимального давления в колесах является критически важным для топливной автономности. Снижение давления всего на 0,5 баров от рекомендованной нормы приводит к росту сопротивления качения на 10-15% и увеличению расхода топлива на 0,5-0,7 л/100 км. При критическом отклонении в 1 бар сопротивление качения возрастает на 20-30%.

Кроме лишних расходов на заправочных станциях недостаточное давление провоцирует опасный перегрев резины и неравномерный износ краев протектора. Это сокращает эксплуатационный ресурс шины на 15-25% и существенно ухудшает управляемость на дороге. Проверку показателей следует проводить ежемесячно на холодных шинах перед началом движения.

Параметры колес

Ширина протектора также существенно влияет на аэродинамическое сопротивление и площадь контактного пятна с дорожным покрытием. Узкие модели шин объективно более экономные по сравнению с широкими вариантами в пределах одного класса. Например, использование размера 195/65 R15 вместо 225/45 R17 позволяет уменьшить расход на 0,4 л/100 км.

Сезонность резины играет важную роль в достижении максимальной эффективности. Летние модели премиум-сегмента чаще имеют самый высокий класс A, тогда как лучшие всесезонные или зимние варианты обычно соответствуют классам B или C. При больших годовых пробегах свыше 20 000 км использование двух отдельных комплектов резины является финансово оправданным шагом.

Экономическая выгода

Инвестиции в качественную резину высокого класса часто окупаются уже в течение первого сезона эксплуатации. Если разница в стоимости между бюджетным и премиальным комплектом составляет около 1500 грн, то благодаря меньшему расходу топлива такая доплата возвращается владельцу за 3,2 месяца.

При выборе колес стоит ориентироваться на модели не ниже класса C по европейской маркировке. Использование шин классов E или F приводит к постоянным финансовым потерям на каждом километре пути. Оптимальной стратегией является покупка шин класса A или B и регулярный контроль давления для обеспечения максимального ресурса.

