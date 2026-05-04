ЕС изменил правила маркировки шин авто: что надо знать водителям

Автомобильные шины. Фото: consumerreports.org

С апреля 2026 года в Европейском Союзе начали действовать обновленные правила маркировки автомобильных шин. Каждая новая покрышка теперь содержит три дополнительных символа, помогающих водителям лучше оценить безопасность и эффективность изделия. Эти изменения стали результатом внедрения регламента ЕС 2024/1316, который стал обязательным для всей продукции, выходящей на рынок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Trendy.

Новые символы

Основная цель нововведения заключается в предоставлении потребителям максимально полной информации о технических характеристиках резины. Предыдущее изменение произошло в 2021 году, когда к маркировке добавили отметки для зимних моделей, однако современные требования охватывают более широкий спектр параметров.

Отныне на этикетках обязательно указывается уровень устойчивости к аквапланированию и специальный индикатор для электрического транспорта. Также введены значительно более жесткие критерии оценки внешнего шума. Старые запасы продукции, изготовленные до апреля 2026 года, еще могут продаваться с предыдущими наклейками, но все новые поставки должны соответствовать свежим стандартам.

Безопасность аквапланирования

Впервые в истории на европейской маркировке появилась шкала оценки сопротивления аквапланированию от А до Е. Этот параметр крайне важен для безопасности на мокрой дороге, поскольку он определяет способность протектора отводить воду и сохранять контакт с поверхностью.

Между самым высоким классом А и самым низким Е при движении на скорости 130 км/ч разница в дистанции до потери сцепления на мокром асфальте может достигать 18 метров. Такой разрыв часто становится границей между успешным торможением и аварийной ситуацией, поэтому игнорировать этот показатель при выборе не стоит.

Электромобильный индикатор

Второй важной новинкой стал символ молнии с контуром шины, предназначенный для гибридов и электромобилей. Такие транспортные средства имеют больший вес из-за батарей и мгновенного крутящего момента, что выдвигает особые требования к прочности колес. Специализированные шины имеют повышенную грузоподъемность, низкое сопротивление качению для увеличения запаса хода и уменьшенный уровень износа.

Сейчас использование этого символа является добровольным для производителей, однако с 2028 года он станет обязательным для всех шин, разработанных для электрокаров.

Уровень шума

Оценка акустического комфорта теперь проводится по упрощенной, но более строгой линейке А, В, С. Новая система заменила старые отметки в виде волн, которые часто путали покупателей. Теперь, чтобы получить наивысшую оценку А, шина должна быть минимум на 3 дБ тише установленного лимита, тогда как раньше было достаточно разницы в 1 дБ.

Из-за такого ужесточения требований некоторые модели, ранее имевшие рейтинг А, теперь могут получить категорию В. Это не означает ухудшение качества самой продукции, а лишь указывает на изменение стандартов измерения. Для получения подробной информации о параметрах безопасности каждой модели водителям советуют сканировать QR-код на этикетке, который ведет к европейской базе данных EPREL.

Рекомендации водителям

Полная маркировка теперь охватывает шесть основных характеристик, включая топливную эффективность, сцепление на мокрой дороге и зимнюю безопасность. Однако стоит помнить, что европейская наклейка не учитывает такие важные аспекты, как торможение на сухом асфальте или долговечность изделия. Эти данные обычно указываются только в результатах независимых профессиональных тестов.

Для максимально правильного выбора эксперты рекомендуют сочетать информацию из официальной маркировки с выводами организаций вроде ADAC или издания AutoBild.

