Механики подсчитали, как давление в шинах авто влияет на расход топлива

Своевременная проверка давления в шинах авто позволяет существенно уменьшить расходы на заправку без каких-либо финансовых инвестиций. Специалисты немецкого автомобильного клуба ADAC подсчитали, что игнорирование этой простой процедуры приводит к перерасходу миллиардов литров топлива европейскими водителями ежегодно. Правильный уровень воздуха в колесах гарантирует не только экономию, но и стабильную управляемость и безопасность на дороге в любую погоду.

Влияние давления

Недокачанные колеса создают дополнительное сопротивление качению, что заставляет двигатель работать интенсивнее. Эксперты подсчитали, что европейские водители сжигают до 3 000 000 000 литров топлива в год только из-за недостаточно накачанных колес. Снижение давления всего на 0,4 бара от рекомендованной нормы увеличивает потребление горючего на 0,3 л/100 км. В масштабах года для активного водителя это выливается в значительные дополнительные расходы, которых можно легко избежать с помощью бесплатного компрессора на любой АЗС.

Поиск нормы

Универсального показателя давления для всех автомобилей не существует, поэтому ориентироваться на цифры, указанные на самой шине, ошибочно. Там обычно указывают лишь максимально допустимое значение для конкретной покрышки. Собственные рекомендации производителя автомобиля можно найти на стойке водительской двери, внутренней стороне лючка бензобака, в бардачке или в инструкции по эксплуатации.

Нужно учитывать, что норма меняется в зависимости от загрузки транспортного средства. При перевозке нескольких пассажиров или тяжелого багажа производители советуют повышать давление даже на 1 бар. Эксперт ADAC Рупрехт Мюллер рекомендует держать давление на 0,2 бара выше. Это почти не влияет на комфорт, но гарантированно снижает расход топлива, и повышает уровень безопасности.

Регламент проверки

Контролировать состояние колес необходимо не только перед длительными путешествиями, а регулярно — каждые две недели или хотя бы раз в месяц. Важно проводить замеры только на холодных шинах, поскольку после активной езды результаты будут завышены на 0,3-0,5 бара. Тщательный уход за давлением позволяет не только сэкономить на бензине, но и значительно продлить срок службы протектора, избегая преждевременных затрат на новый комплект.

