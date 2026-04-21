Механіки підрахували, як тиск у шинах авто впливає на витрату палива

Перевірка тиску у колесі. Фото: endurancewarranty.com

Своєчасна перевірка тиску в шинах авто дозволяє суттєво зменшити витрати на заправку без жодних фінансових інвестицій. Фахівці німецького автомобільного клубу ADAC підрахували, що ігнорування цієї простої процедури призводить до перевитрати мільярдів літрів пального європейськими водіями щороку. Правильний рівень повітря в колесах гарантує не лише економію, а й стабільну керованість та безпеку на дорозі в будь-яку погоду.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Вплив тиску

Недокачані колеса створюють додатковий опір коченню, що змушує двигун працювати інтенсивніше. Експерти підрахували, що європейські водії спалюють до 3 000 000 000 літрів пального на рік лише через недостатньо накачані колеса. Зниження тиску всього на 0,4 бара від рекомендованої норми збільшує споживання пального на 0,3 л/100 км. У масштабах року для активного водія це виливається у значні додаткові витрати, яких можна легко уникнути за допомогою безплатного компресора на будь-якій АЗС.

Пошук норми

Універсального показника тиску для всіх автомобілів не існує, тому орієнтуватися на цифри, вказані на самій шині, помилково. Там зазвичай зазначають лише максимально допустиме значення для конкретної покришки. Власні рекомендації виробника автомобіля можна знайти на стійці дверей водія, внутрішній стороні лючка бензобака, у бардачку або в інструкції з експлуатації.

Потрібно враховувати, що норма змінюється залежно від завантаження транспортного засобу. При перевезенні кількох пасажирів або важкого багажу виробники радять підвищувати тиск навіть на 1 бар. Експерт ADAC Рупрехт Мюллер рекомендує тримати тиск на 0,2 бара вище. Це майже не впливає на комфорт, але гарантовано знижує витрату пального та підвищує рівень безпеки.

Читайте також:

Регламент перевірки

Контролювати стан коліс необхідно не лише перед тривалими подорожами, а регулярно — кожні два тижні або хоча б раз на місяць. Важливо проводити заміри лише на холодних шинах, позаяк після активної їзди результати будуть завищеними на 0,3–0,5 бара. Ретельний догляд за тиском дозволяє не лише заощадити на бензині, а й значно подовжити термін служби протектора, уникаючи передчасних витрат на новий комплект.

Раніше Новини.LIVE писали про пʼять літніх шин, які кращі та дешевші за Goodyear. Популярна преміальна модель Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ціною 780 євро поступилася на тестах одразу кільком значно дешевшим конкурентам за ключовими показниками гальмування та керованості.

Також читайте про жахливі наслідки надмірної економії пального для автомобіля. Неправильна експлуатація двигуна на надто низьких обертах провокує руйнівні вібрації та передчасний знос ключових агрегатів.