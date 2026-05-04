ЄС змінив правила маркування шин авто: що треба знати водіям

З квітня 2026 року в Європейському Союзі почали діяти оновлені правила маркування автомобільних шин. Кожна нова покришка тепер містить три додаткові символи, що допомагають водіям краще оцінити безпеку та ефективність виробу. Ці зміни стали результатом впровадження регламенту ЄС 2024/1316, який став обов’язковим для всієї продукції, що виходить на ринок.

Нові символи

Основна мета нововведення полягає в наданні споживачам максимально повної інформації про технічні характеристики гуми. Попередня зміна відбулася у 2021 році, коли до маркування додали позначки для зимових моделей, проте сучасні вимоги охоплюють ширший спектр параметрів.

Відтепер на етикетках обов’язково вказується рівень стійкості до аквапланування та спеціальний індикатор для електричного транспорту. Також запроваджено значно жорсткіші критерії оцінювання зовнішнього шуму. Старі запаси продукції, виготовлені до квітня 2026 року, ще можуть продаватися з попередніми наклейками, але всі нові поставки повинні відповідати свіжим стандартам.

Безпека аквапланування

Вперше в історії на європейському маркуванні з’явилася шкала оцінки опору акваплануванню від А до Е. Цей параметр вкрай важливий для безпеки на мокрій дорозі, позаяк він визначає здатність протектора відводити воду та зберігати контакт з поверхнею.

Між найвищим класом А та найнижчим Е при русі на швидкості 130 км/год різниця в дистанції до втрати зчеплення на мокрому асфальті може досягати 18 метрів. Такий розрив часто стає межею між успішним гальмуванням та аварійною ситуацією, тому ігнорувати цей показник під час вибору не варто.

Електромобільний індикатор

Другою важливою новинкою став символ блискавки з контуром шини, призначений для гібридів та електромобілів. Такі транспортні засоби мають більшу вагу через батареї та миттєвий крутний момент, що висуває особливі вимоги до міцності коліс. Спеціалізовані шини мають підвищену вантажність, низький опір коченню для збільшення запасу ходу та зменшений рівень зносу.

Наразі використання цього символу є добровільним для виробників, проте з 2028 року він стане обов’язковим для всіх шин, розроблених для електрокарів.

Рівень шуму

Оцінювання акустичного комфорту тепер проводиться за спрощеною, але суворішою лінійкою А, В, С. Нова система замінила старі позначки у вигляді хвиль, які часто плутали покупців. Тепер, щоб отримати найвищу оцінку А, шина повинна бути мінімум на 3 дБ тихішою за встановлений ліміт, тоді як раніше було достатньо різниці в 1 дБ.

Через таке посилення вимог деякі моделі, що раніше мали рейтинг А, тепер можуть отримати категорію В. Це не означає погіршення якості самої продукції, а лише вказує на зміну стандартів вимірювання. Для отримання детальної інформації про безпекові параметри кожної моделі водіям радять сканувати QR-код на етикетці, який веде до європейської бази даних EPREL.

Рекомендації водіям

Повне маркування тепер охоплює шість основних характеристик, включаючи паливну ефективність, зчеплення на мокрій дорозі та зимову безпеку. Проте варто пам’ятати, що європейська наклейка не враховує такі важливі аспекти, як гальмування на сухому асфальті або довговічність виробу. Ці дані зазвичай вказуються лише в результатах незалежних професійних тестів.

Для максимально правильного вибору експерти рекомендують поєднувати інформацію з офіційного маркування з висновками організацій на кшталт ADAC або видання AutoBild.

