Як насправді потрібно перевіряти автомобільні шини

Механік перевіряє шину. Фото: bridgestoneamericas.com

Стан автомобільних шин безпосередньо впливає на керованість та безпеку дорожнього руху. Постійний вплив агресивних факторів навколишнього середовища та механічні пошкодження поступово руйнують структуру гуми. Регулярна діагностика дозволяє не лише вчасно виявити дефекти, а й суттєво заощадити на пальному та передчасній заміні коліс.

Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Тиск повітря

Перевірку тиску варто проводити щотижня, позаяк повітря поступово виходить з камер навіть під час простою авто. Правильне накачування подовжує термін служби протектора та допомагає підтримувати оптимальні показники витрати палива.

Категорично не рекомендується перевищувати максимальний показник PSI, зазначений на самій шині. Оптимальні параметри для конкретної моделі зазвичай вказані на наклейці в отворі водійських дверей. Важливо враховувати зміни температури повітря, адже при кожному падінні приблизно на 6 °C показник тиску зазвичай знижується на кілька одиниць.

Стан протектора

Висота малюнка протектора є вирішальним фактором для зчеплення з дорогою, особливо на вологому покритті. Критичним показником для заміни літньої гуми вважається глибина 1,6 мм або менше. Для зимової експлуатації або під час сильних снігопадів цей показник має бути не нижчим за 3 мм для забезпечення стабільного гальмування.

Читайте також:

Крім глибини малюнка, необхідно стежити за появою тріщин через розшарування гумової суміші або нерівномірний знос. Ротація коліс кожні 6500–10 000 км допоможе максимально ефективно використовувати 100% ресурсу комплекту.

Огляд боковин

Під час щотижневого обслуговування особливу увагу слід приділяти боковим частинам шин. Навіть невеликі удари об бордюри на швидкості понад 5 км/год можуть спричинити втрату герметичності системи. Будь-які порізи, здуття або глибокі подряпини є сигналом для негайного візиту до сервісного центру. Використання латок або пробок для ремонту бокових пошкоджень є небезпечним, тому в таких випадках краще придбати нове колесо.

Своєчасний догляд за гумою запобігає виникненню аварійних ситуацій на великій швидкості. Робота підвіски та правильне балансування також впливають на довговічність протектора.

Раніше Новини.LIVE назвали найміцнішу літню гуму для поганих доріг. Стандартні шини часто не витримують ударних навантажень на вибоїнах, що призводить до появи гриж або раптових розривів. Рейтинг 2026 року визначає моделі, здатні протистояти найсуворішим умовам експлуатації без передчасного зносу.

Також читайте, яка відповідальність за їзду на зимових шинах влітку в Україні. Відсутність спеціальної норми означає, що водії можуть не боятися прямих штрафів за гуму не за сезоном. Проте існують приховані юридичні та фінансові загрози, які виникають у разі аварії або звернення до страхової компанії.