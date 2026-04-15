Как на самом деле нужно проверять автомобильные шины

Как на самом деле нужно проверять автомобильные шины

Дата публикации 15 апреля 2026 06:00
Как на самом деле нужно проверять автомобильные шины
Механик проверяет шину. Фото: bridgestoneamericas.com

Состояние автомобильных шин непосредственно влияет на управляемость и безопасность дорожного движения. Постоянное воздействие агрессивных факторов окружающей среды и механические повреждения постепенно разрушают структуру резины. Регулярная диагностика позволяет не только вовремя выявить дефекты, но и существенно сэкономить на топливе и преждевременной замене колес.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

Давление воздуха

Проверку давления следует проводить еженедельно, поскольку воздух постепенно выходит из камер даже во время простоя авто. Правильная накачка продлевает срок службы протектора и помогает поддерживать оптимальные показатели расхода топлива.

Категорически не рекомендуется превышать максимальный показатель PSI, указанный на самой шине. Оптимальные параметры для конкретной модели обычно указаны на наклейке в проеме водительской двери. Важно учитывать изменения температуры воздуха, ведь при каждом падении примерно на 6 °C показатель давления обычно снижается на несколько единиц.

Состояние протектора

Высота рисунка протектора является решающим фактором для сцепления с дорогой, особенно на влажном покрытии. Критическим показателем для замены летней резины считается глубина 1,6 мм или меньше. Для зимней эксплуатации или во время сильных снегопадов этот показатель должен быть не ниже 3 мм для обеспечения стабильного торможения.

Помимо глубины рисунка, необходимо следить за появлением трещин из-за расслоения резиновой смеси или неравномерного износа. Ротация колес каждые 6500-10 000 км поможет максимально эффективно использовать 100% ресурса комплекта.

Осмотр боковин

Во время еженедельного обслуживания особое внимание следует уделять боковым частям шин. Даже небольшие удары о бордюры на скорости более 5 км/ч могут привести к потере герметичности системы. Любые порезы, вздутия или глубокие царапины являются сигналом для немедленного визита в сервисный центр. Использование латок или пробок для ремонта боковых повреждений является опасным, поэтому в таких случаях лучше приобрести новое колесо.

Своевременный уход за резиной предотвращает возникновение аварийных ситуаций на большой скорости. Работа подвески и правильная балансировка также влияют на долговечность протектора.

Ранее Новини.LIVE назвали самую прочную летнюю резину для плохих дорог. Стандартные шины часто не выдерживают ударных нагрузок на ухабах, что приводит к появлению грыж или внезапных разрывов. Рейтинг 2026 года определяет модели, способные противостоять самым суровым условиям эксплуатации без преждевременного износа.

Также читайте, какая ответственность за езду на зимних шинах летом в Украине. Отсутствие специальной нормы означает, что водители могут не бояться прямых штрафов за резину не по сезону. Однако существуют скрытые юридические и финансовые угрозы, которые возникают в случае аварии или обращения в страховую компанию.

авто советы автомобиль шины для авто колесо
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
