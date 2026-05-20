Як ширина шини впливає на витрати палива авто

Шини різної ширини. Фото: performanceplustire.com

Широкі автомобільні шини мають спортивний вигляд, проте їхнє встановлення суттєво впливає на економічність машини. Фізична реальність демонструє, що збільшення площі контакту з дорогою та погіршення аеродинаміки потребують більше енергії для обертання коліс. Результатом такого вибору стає зростання витрати палива, про яке варто знати перед покупкою комплекту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на EuroKoleso.

Опір кочення

Збільшення ширини профілю безпосередньо впливає на втрати гуми під час руху. Попри те, що площа контактної плями при однаковому тиску залишається майже незмінною, ширший протектор зазнає більшої деформації. Дослідження TU Delft підтверджують, що кожні додаткові 10 мм ширини збільшують опір кочення на 1,5–3%.

Важливу роль відіграє збільшена маса бічної стінки та обсяг деформації. Позаяк колесо постійно зазнає навантажень, цей процес вимагає додаткової енергії від мотора. Навіть економічніші двигуни змушені витрачати більше ресурсів для подолання цього внутрішнього опору.

Аеродинамічний опір

Обертання колеса у повітряному потоці створює супротив, який зростає пропорційно квадрату швидкості. Ширша шина збільшує площу поперечного перерізу, погіршуючи обтічність кузова та колісних арок. Цей ефект мінімальний у місті до 50 км/год, але стає визначальним на швидкісних магістралях.

При швидкості 120 км/год перехід із профілю 195 мм на 235 мм створює опір, що додає приблизно 0,15 л/100 км палива. На заміських трасах зі швидкістю 120–130 км/год різниця між вузькими та широкими профілями є максимально відчутною. Саме тому трасовий режим руху найбільш чутливий до геометрії коліс.

Фінансові витрати

Результати тестів клубів ADAC та TCS показують, що кожні плюс 10 мм ширини додають 0,1–0,15 л/100 км палива у змішаному циклі. Заміна шин 195 мм на 235 мм збільшить витрату на 0,4–0,6 л/100 км. У місті головним негативним фактором стає збільшений момент інерції важчих коліс під час частих розгонів.

Розрахунок для Toyota Camry з базовою витратою 8 л/100 км показує фінансову різницю. Встановлення коліс 255/35 R19 замість штатних 215/55 R17 підвищує споживання на 0,60 л/100 км. При пробігу 18 000 км це збільшує витрати на бензин на 9200 грн за рік.

Розумний вибір

Виробники гібридів та електромобілів приділяють мінімізації ширини особливу увагу, позаяк їхні агрегати вкрай чутливі до втрат. Вузькі шини моделі BMW i3 завширшки всього 155 мм забезпечують додаткові 5–8% місткості запасу ходу. Вужчий профіль також демонструє кращу прохідність на снігу через вищий питомий тиск.

Проте ширша гума має переваги в питаннях безпеки та скорочення гальмівного шляху. Випробування ADAC довели, що шини 225/50 R17 зупиняють автомобіль зі швидкості 100 км/год на мокрому асфальті на 3–5 м швидше, ніж вузькі 195/65 R15.

