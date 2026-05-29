Коли є сенс накачати колеса автомобіля азотом

Переважна більшість водіїв традиційно використовує безплатне атмосферне повітря для підтримання необхідного тиску в колесах. Проте багато профільних шиномонтажних майстерень пропонують клієнтам альтернативну платну послугу у вигляді закачування чистого азоту. Ця технологія прийшла у цивільний транспорт з професійного автоспорту, де стабільність параметрів покришок визначає результати перегонів. Варто розібратися, чи мають подібні витрати реальний практичний сенс під час щоденних поїздок у міському циклі.

Переваги газу

Звичайне повітря для коліс уже на 78% складається з азоту, тоді як решту об'єму займають приблизно 21% кисню та близько 1% інших домішок. Спеціальний технічний газ з балонів відрізняється відсутністю молекул кисню, що забезпечує шинам кращу стійкість до температурних коливань. Під час сильного нагріву гуми внутрішній тиск стабілізованого азоту змінюється значно менше, ніж у випадку використання звичайної повітряної суміші.

Крім того, великі молекули азоту набагато повільніше проникають крізь мікроскопічні пори автомобільної гуми. Це дозволяє довше утримувати первинні показники всередині покришки без потреби регулярного використання компресора. Азот також є повністю інертним газом, тому він не бере участі в окиснювальних процесах, що теоретично знижує ризик розвитку внутрішньої корозії сталевих чи алюмінієвих дисків.

Реальна доцільність

Показник виняткової температурної стабільності газу стає помітним лише під час руху на екстремальних швидкостях по заміських автомагістралях. Для повсякденної спокійної міської їзди ці технічні нюанси залишаються практично невідчутними.

Також повністю помилковим є популярний міф про заборону змішування газів: у разі падіння тиску колесо з азотом можна сміливо безплатно докачати звичайним повітрям на будь-якій АЗС.

