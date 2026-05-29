Когда есть смысл накачать колеса автомобиля азотом

Колесо, накачанное азотом. Фото: consumerreports.org

Подавляющее большинство водителей традиционно использует бесплатный атмосферный воздух для поддержания необходимого давления в колесах. Однако многие профильные шиномонтажные мастерские предлагают клиентам альтернативную платную услугу в виде закачки чистого азота. Эта технология пришла в гражданский транспорт из профессионального автоспорта, где стабильность параметров покрышек определяет результаты гонок. Стоит разобраться, имеют ли подобные расходы реальный практический смысл при ежедневных поездках в городском цикле.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Преимущества газа

Обычный воздух для колес уже на 78% состоит из азота, тогда как остальной объем занимают примерно 21% кислорода и около 1% других примесей. Специальный технический газ из баллонов отличается отсутствием молекул кислорода, что обеспечивает шинам лучшую устойчивость к температурным колебаниям. При сильном нагреве резины внутреннее давление стабилизированного азота изменяется значительно меньше, чем в случае использования обычной воздушной смеси.

Кроме того, крупные молекулы азота гораздо медленнее проникают сквозь микроскопические поры автомобильной резины. Это позволяет дольше удерживать первоначальные показатели внутри покрышки без необходимости регулярного использования компрессора. Азот также является полностью инертным газом, поэтому он не участвует в окислительных процессах, что теоретически снижает риск развития внутренней коррозии стальных или алюминиевых дисков.

Реальная целесообразность

Показатель исключительной температурной стабильности газа становится заметным лишь при движении на экстремальных скоростях по загородным автомагистралям. Для повседневной спокойной городской езды эти технические нюансы остаются практически неощутимыми.

Также полностью ошибочным является популярный миф о запрете смешивания газов: в случае падения давления колесо с азотом можно смело бесплатно докачать обычным воздухом на любой АЗС.

