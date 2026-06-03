Чи повинні всі шини на авто мати однакові малюнки протектора

Автомобільні шини. Фото: petroleumservicecompany.com

Питання комбінування різних автомобільних шин часто виникає через обмежений бюджет або відсутність потрібної моделі в магазинах. Проте подібні експерименти супроводжуються серйозними технічними ризиками для безпеки під час керування. Встановлення покришок з різними характеристиками порушує стабільність поведінки машини та погіршує якість їзди. Експерти рекомендують уникати змішування гуми, щоб зберегти заводські параметри гальмування та керованості автомобіля.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Вимоги виробників

Фахівці компанії Michelin наполягають на тому, що абсолютно всі шини на транспортному засобі повинні мати однаковий розмір, тип, конструкцію, вантажність та індекс швидкості. Представники бренду Continental повністю підтримують цю позицію та радять встановлювати ідентичні покришки на всі колеса. Сюди відноситься і повна відповідність малюнків протектора, які безпосередньо впливають на поведінку машини.

Галузеві стандарти вимагають повної аналогії, позаяк симетричні, асиметричні або направлені протектори працюють абсолютно по-різному. Направлені шини гарантують потужне зчеплення на мокрій або засніженій дорозі, а асиметричні розроблені для сухих і вологих покриттів. Поєднання таких різних характеристик на одному автомобілі неминуче призведе до технічного дисбалансу та непередбачуваної поведінки при маневрах.

Правило осі

Існують виняткові випадки, коли через нерівномірний знос водіям доводиться комбінувати різні пари покришок. Експерти Continental допускають використання продукції відмінних брендів з різними малюнками лише за однієї суворої умови. Нові або вживані запасні колеса з глибиною протектора не менш як 1,6 мм повинні встановлюватися виключно парами на одну вісь.

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Це означає, що ліве та праве колеса на передній осі зобов'язані бути абсолютно ідентичними між собою. Аналогічне правило стосується і задньої частини автомобіля. При цьому пару шин з глибшим і кращим малюнком протектора обов'язково потрібно монтувати назад, незалежно від типу приводу транспортного засобу.

Електронні системи

Змішування покришок категорично заборонено для повнопривідних машин та моделей з сучасними асистентами безпеки. Антиблокувальна система гальм ABS та контроль тяги потребують однакових параметрів кочення для правильної роботи. Використання різних шин створює зайве навантаження на трансмісію та збиває налаштування електроніки.

Компанія Subaru наполегливо рекомендує замінювати всі чотири колеса одночасно. Фірмовий симетричний повний привід потребує абсолютної відповідності розмірів, типів та малюнків протектора для забезпечення контролю на дорозі. Порушення цього правила здатне повністю вивести з ладу дорогі вузли повнопривідної трансмісії.

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