Рейтинг автомобильных шин для уверенной езды в дождь

Автомобили под дождем. Коллаж: Новини.LIVE

По данным Федерального управления автомобильных дорог США, около 21 % всех дорожно-транспортных происшествий напрямую связаны с погодными условиями. При этом 70% таких дорожно-транспортных происшествий происходят на мокром покрытии, а 46% — непосредственно во время осадков. Для сохранения контроля над автомобилем важно подобрать правильные шины. Ведущие производители предлагают эффективные решения в различных классах, которые существенно повышают сцепление с дорогой в непогоду.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Спортивные всесезонки

Высокопроизводительная немецкая модель Continental ExtremeContact DWS06 Plus создана для мощных седанов, купе и кроссоверов. Эта шина оснащена фирменной технологией SportPlus с широкими продольными канавками и уникальными ламелями для быстрого отвода воды. Модель демонстрирует образцовую стабильность, высокий уровень бокового сцепления в поворотах и одни из самых коротких тормозных дистанций на мокром асфальте. Для удобства водителя на протектор нанесены специальные индикаторы оценки остаточной глубины рисунка, а заводская гарантия на износ составляет 80 000 км.

Главным конкурентом в этом классе является проверенная временем модель Michelin Pilot Sport All Season 4, которая подходит для круглогодичного использования. Хотя по уровню боковой устойчивости в дождь она незначительно уступает немецкому аналогу, ее показатели торможения на влажном покрытии являются одними из лучших в категории. Шина обеспечивает быстрые и точные реакции на поворот руля и имеет гарантию на 72 000 км.

Бюджетной американской альтернативой является Cooper Cobra Instinct, которая благодаря добавлению соевого масла в каучуковую смесь сохраняет эластичность при низких температурах и эффективно отводит воду из зоны контакта.

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Летние лидеры

Многолетним лидером многих сравнительных тестов остается модель Michelin Pilot Sport 4S, которая превосходит любые всесезонные варианты по четкости управления в ливень. Она позволяет водителю уверенно двигаться на пределе возможностей автомобиля, обеспечивая короткий тормозной путь, высокую плавность хода и образцовый акустический комфорт.

Японская модель Bridgestone Potenza Sport делает ставку на использование очень мягкого состава резиновой смеси. Такой инженерный подход позволил достичь самого высокого в классе поперечного сцепления на залитом водой асфальте и превосходной устойчивости к аквапланированию.

В свою очередь, Continental ExtremeContact Sport 02 предлагает водителям более предсказуемое и естественное поведение автомобиля на мокрой трассе. Эта шина отличается длительным сроком службы, низким уровнем шума при движении по магистрали и имеет четкие индикаторы контроля состояния протектора.

Любая погода

Особую категорию составляют всепогодные шины со специальной зимней маркировкой в виде трехконечной вершины со снежинкой. Популярная модель Michelin CrossClimate 2 имеет оригинальный направленный рисунок протектора, который одинаково эффективно работает как во время сильного дождя, так и на заснеженном покрытии. Фирменная технология подавления шумов PIANO обеспечивает тишину в салоне, а высокое сопротивление аквапланированию делает поездки максимально безопасными. Гарантийный ресурс этой модели составляет 96 000 км.

Прямым технологическим конкурентом является модель Goodyear Assurance WeatherReady2, которая предлагает схожий направленный дизайн и аналогичный срок службы. По результатам независимых испытаний эта новинка даже опережает многих соперников по уровню боковой сцепляемости на мокром асфальте.

Более классическим всесезонным вариантом без ярко выраженного зимнего акцента является Continental TrueContact Tour 54. Благодаря технологии низкого сопротивления качению EcoPlus она помогает экономить топливо и предлагает рекордную гарантию на износ в размере 128 000 км.

Специальные версии

Владельцам тяжелых кроссоверов и внедорожников стоит выбирать специализированные шины, рассчитанные на повышенные нагрузки больших кузовов. Шина Yokohama Geolandar CV G058 разработана с использованием уникального химического состава для предотвращения неравномерного износа и обеспечения короткого тормозного пути во время летних ливней.

Аналогичные эксплуатационные характеристики демонстрирует Continental CrossContact LX25 с гарантией на 112 000 км, которая ведет себя очень предсказуемо на мокром и сухом покрытии.

Если автомобиль или пикап регулярно используется для перевозки тяжелых грузов или буксировки прицепов, оптимальным выбором станут прочные шоссейные шины с маркировкой LT. Модель Bridgestone Dueler LX разработана специально для длительных и суровых нагрузок на коммерческой технике. Она обеспечивает водителям интуитивно понятное управление, отличные тормозные качества на залитом водой асфальте и высокий уровень механической прочности. Несмотря на жесткую конструкцию, шина остается достаточно тихой и комфортной при поездках на большие расстояния.

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