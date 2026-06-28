Коли пробиту автомобільну шину можна ремонтувати, а коли ні

Підготовка до ремонту шини. Фото: gogirl.co.uk

Пошкодження автомобільного колеса під час руху є неприємною проблемою, з якою періодично стикається кожен автовласник. Бажання заощадити на купівлі нового протектора часто змушує водіїв проводити відновлювати шини у майстернях. Проте виробники гуми зазвичай рекомендують замінювати пробиті покришки новими задля безпеки. Вибір між утилізацією та встановленням латки залежить від багатьох технічних чинників і точного місця розташування дефекту.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Критичні пошкодження

Проведення будь-яких відновлювальних процедур стає повністю неможливим і навіть небезпечним, якщо шина була розірвана чи розрізана після сильного удару об гострий край дорожньої вибоїни або бордюру.

Також суворо заборонено усувати проколи, що розташовані на боковій частині колеса, а не на його протекційній зоні. Класичний ремонт за допомогою спеціальної гумової ніжки припускається лише на робочій поверхні протектора, причому зона безпечного втручання для легкових машин становить не більш як 80–90% від загальної ширини бігової доріжки.

Існують чіткі обмеження і щодо геометричних розмірів самого отвору, який за своїм діаметром не повинен перевищувати 6 мм. Поява видимих здуттів чи великих гриж на гумі свідчить про повне руйнування внутрішнього силового каркаса, що робить колесо непридатним до використання.

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Крім того, не має жодного сенсу латати старі покришки віком понад 5–6 років або екземпляри з критичним зносом робочої поверхні. Для літнього сезону поріг доцільності ремонту становить менш як 3 мм висоти малюнка, а для зимових та всесезонних моделей цей ліміт обмежений 4 мм.

Технічні обмеження

Прихованою загрозою є тривалий рух автомобіля на спущеному колесі, що призводить до сильного механічного перегріву та руйнування внутрішнього шару гуми.

Не підлягають відновленню покришки з пошкодженою бортовою стопою, яка безпосередньо прилягає до металевого диска, особливо при оголенні кордового дроту. Такий дефект загрожує раптовим зсувом шини або повною втратою внутрішнього тиску на високій швидкості.

Особливу обережність слід проявляти до швидкісних покришок з технічним індексом понад 240 км/год та моделей класу UHP. Експлуатація латаного колеса на екстремальних швидкостях пов'язана і невиправданим ризиком для життя учасників руху.

Спеціалізовані шини типу Run-Flat дійсно дозволяють безпечно доїхати до найближчого сервісу після проколу, проте через незворотні внутрішні деформації під час їзди без повітря вони повністю втрачають здатність до подальшого відновлення.

Раніше Новини.LIVE писали, чи повинні всі шини на авто мати однакові малюнки протектора. Експерти рекомендують уникати змішування гуми, щоб зберегти заводські параметри гальмування та керованості автомобіля.

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