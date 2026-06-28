Когда пробитую автомобильную шину можно отремонтировать, а когда нет

Подготовка к ремонту шины. Фото: gogirl.co.uk

Повреждение автомобильного колеса во время движения — неприятная проблема, с которой периодически сталкивается каждый автовладелец. Желание сэкономить на покупке нового протектора часто заставляет водителей восстанавливать шины в мастерских. Однако производители шин обычно рекомендуют заменять пробитые покрышки новыми в целях безопасности. Выбор между утилизацией и установкой заплатки зависит от многих технических факторов и точного местоположения дефекта.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Критические повреждения

Проведение каких-либо восстановительных процедур становится совершенно невозможным и даже опасным, если шина была разорвана или разрезана после сильного удара об острый край дорожной выбоины или бордюра.

Также строго запрещено устранять проколы, расположенные на боковой части колеса, а не на его протекторной зоне. Классический ремонт с помощью специальной резиновой ножки допускается только на рабочей поверхности протектора, причем зона безопасного вмешательства для легковых автомобилей составляет не более 80–90% от общей ширины беговой дорожки.

Существуют четкие ограничения и в отношении геометрических размеров самого отверстия, которое по своему диаметру не должно превышать 6 мм. Появление видимых вздутий или крупных грыж на резине свидетельствует о полном разрушении внутреннего силового каркаса, что делает колесо непригодным к использованию.

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Кроме того, нет никакого смысла заделывать старые шины возрастом более 5–6 лет или экземпляры с критическим износом рабочей поверхности. Для летнего сезона порог целесообразности ремонта составляет менее 3 мм высоты рисунка протектора, а для зимних и всесезонных моделей этот предел ограничен 4 мм.

Технические ограничения

Скрытой угрозой является длительное движение автомобиля на спущенном колесе, что приводит к сильному механическому перегреву и разрушению внутреннего слоя резины.

Не подлежат восстановлению шины с поврежденной бортовой стопой, которая непосредственно прилегает к металлическому диску, особенно при оголении кордовой проволоки. Такой дефект грозит внезапным сдвигом шины или полной потерей внутреннего давления на высокой скорости.

Особую осторожность следует проявлять в отношении скоростных шин с техническим индексом свыше 240 км/ч и моделей класса UHP. Эксплуатация залатанного колеса на экстремальных скоростях сопряжена с неоправданным риском для жизни участников дорожного движения.

Специализированные шины типа Run-Flat действительно позволяют безопасно доехать до ближайшего сервиса после прокола, однако из-за необратимых внутренних деформаций во время езды без воздуха они полностью теряют способность к дальнейшему восстановлению.

Ранее Новини.LIVE писали о том, должны ли все шины на автомобиле иметь одинаковый рисунок протектора. Эксперты рекомендуют избегать смешивания шин, чтобы сохранить заводские параметры торможения и управляемости автомобиля.

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